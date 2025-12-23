Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooGroup-Live 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 VantageInternational-Live 5 0.00 × 7 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 ICMarketsEU-MT5-4 0.27 × 15 Earnex-Trade 0.27 × 95 FusionMarkets-Demo 0.33 × 6 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 ICMarkets-MT5 0.58 × 36 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 VantageInternational-Live 13 0.67 × 6 VTMarkets-Live 0.67 × 268 StriforLLC-Live 0.72 × 18 XMTrading-MT5 3 0.79 × 5676 PacificUnionLLC-Live 0.98 × 46 PrimeCodex-MT5 1.00 × 21 easyMarkets-Live 1.00 × 5 157 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou