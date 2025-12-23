SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / MPH MT5 USD VII
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 USD VII

Markus Peter Hohmann
0 comentarios
Fiabilidad
58 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 12%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
6 601
Transacciones Rentables:
4 014 (60.80%)
Transacciones Irrentables:
2 587 (39.19%)
Mejor transacción:
3 178.99 USD
Peor transacción:
-3 200.11 USD
Beneficio Bruto:
39 502.36 USD (881 182 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 491.74 USD (1 225 564 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
110 (1 340.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 213.91 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.91%
Último trade:
17 minutos
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
1.12
Transacciones Largas:
4 164 (63.08%)
Transacciones Cortas:
2 437 (36.92%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
1.06 USD
Beneficio medio:
9.84 USD
Pérdidas medias:
-12.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
777 (-244.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 200.11 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
72%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 053.04 USD
Máxima:
6 286.20 USD (509.76%)
Reducción relativa:
De balance:
100.00% (6 286.20 USD)
De fondos:
9.36% (1 143.28 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 2106
CHFJPY 1417
EURUSD 942
USDCHF 408
AUDCHF 318
USDJPY 313
AUDUSD 251
USDCAD 227
XAUUSD 162
AUDCAD 133
EURAUD 46
DE40 43
US500 37
EURCAD 24
EURGBP 23
GBPAUD 23
USTEC 23
NZDUSD 21
GBPCAD 16
GBPCHF 14
US30 12
EURNZD 9
EURCHF 6
EURJPY 5
XAGUSD 4
XTIUSD 4
GBPNZD 4
USDSGD 3
NZDCAD 2
ETHUSD 2
BTCUSD 2
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 3.8K
CHFJPY -567
EURUSD -4.4K
USDCHF -38
AUDCHF -165
USDJPY 1.7K
AUDUSD 553
USDCAD -47
XAUUSD 4.9K
AUDCAD 1.1K
EURAUD 172
DE40 131
US500 140
EURCAD 40
EURGBP -594
GBPAUD 340
USTEC 152
NZDUSD -48
GBPCAD 196
GBPCHF 107
US30 6
EURNZD -10
EURCHF 21
EURJPY -74
XAGUSD -27
XTIUSD 40
GBPNZD -51
USDSGD -173
NZDCAD 0
ETHUSD -32
BTCUSD -78
AUDJPY 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 49K
CHFJPY -34K
EURUSD -13K
USDCHF 14K
AUDCHF -3K
USDJPY -1.6K
AUDUSD 7.8K
USDCAD -114
XAUUSD 1.5K
AUDCAD 5.8K
EURAUD 3.5K
DE40 72K
US500 15K
EURCAD 873
EURGBP -3.2K
GBPAUD 4.4K
USTEC 89K
NZDUSD -5K
GBPCAD 2.3K
GBPCHF 2.8K
US30 -41K
EURNZD 87
EURCHF 142
EURJPY 65
XAGUSD -731
XTIUSD 78
GBPNZD -1.5K
USDSGD -973
NZDCAD 9
ETHUSD 5.1K
BTCUSD -514K
AUDJPY 302
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 178.99 USD
Peor transacción: -3 200 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 340.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -244.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.27 × 15
Earnex-Trade
0.27 × 96
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.65 × 295
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5676
PacificUnionLLC-Live
0.98 × 46
easyMarkets-Live
1.00 × 5
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
otros 158...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
The MPH MT5 USD VII signal is here for competition and testing purposes only. Please do not copy it!

Happy Trading

MPH

No hay comentarios
2026.01.06 11:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 399 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 17:05
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MPH MT5 USD VII
30 USD al mes
12%
0
0
USD
14K
USD
58
72%
6 601
60%
100%
1.21
1.06
USD
100%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.