SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MPH MT5 USD VII
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 USD VII

Markus Peter Hohmann
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 574
Profit Trade:
3 989 (60.67%)
Loss Trade:
2 585 (39.32%)
Best Trade:
3 178.99 USD
Worst Trade:
-3 200.11 USD
Profitto lordo:
37 969.15 USD (878 124 pips)
Perdita lorda:
-32 401.00 USD (1 225 384 pips)
Vincite massime consecutive:
110 (1 340.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 213.91 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.91%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
4 149 (63.11%)
Short Trade:
2 425 (36.89%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
9.52 USD
Perdita media:
-12.53 USD
Massime perdite consecutive:
777 (-244.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 200.11 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 053.04 USD
Massimale:
6 286.20 USD (509.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (6 286.20 USD)
Per equità:
8.32% (1 004.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 2105
CHFJPY 1417
EURUSD 940
USDCHF 407
AUDCHF 318
USDJPY 310
AUDUSD 250
USDCAD 225
XAUUSD 152
AUDCAD 127
EURAUD 46
DE40 43
US500 37
EURCAD 24
EURGBP 23
USTEC 23
GBPAUD 22
NZDUSD 21
GBPCAD 16
GBPCHF 14
US30 12
EURNZD 9
EURCHF 6
EURJPY 5
XAGUSD 4
XTIUSD 4
GBPNZD 4
USDSGD 3
NZDCAD 2
ETHUSD 2
BTCUSD 2
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 3.7K
CHFJPY -567
EURUSD -4.4K
USDCHF -39
AUDCHF -165
USDJPY 1.5K
AUDUSD 547
USDCAD -74
XAUUSD 4K
AUDCAD 831
EURAUD 172
DE40 131
US500 140
EURCAD 40
EURGBP -594
USTEC 152
GBPAUD 239
NZDUSD -48
GBPCAD 196
GBPCHF 107
US30 6
EURNZD -10
EURCHF 21
EURJPY -74
XAGUSD -27
XTIUSD 40
GBPNZD -51
USDSGD -173
NZDCAD 0
ETHUSD -32
BTCUSD -78
AUDJPY 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 49K
CHFJPY -34K
EURUSD -13K
USDCHF 14K
AUDCHF -3K
USDJPY -1.9K
AUDUSD 7.8K
USDCAD -164
XAUUSD -6
AUDCAD 5.3K
EURAUD 3.5K
DE40 72K
US500 15K
EURCAD 873
EURGBP -3.2K
USTEC 89K
GBPAUD 3.9K
NZDUSD -5K
GBPCAD 2.3K
GBPCHF 2.8K
US30 -41K
EURNZD 87
EURCHF 142
EURJPY 65
XAGUSD -731
XTIUSD 78
GBPNZD -1.5K
USDSGD -973
NZDCAD 9
ETHUSD 5.1K
BTCUSD -514K
AUDJPY 302
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 178.99 USD
Worst Trade: -3 200 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 340.77 USD
Massima perdita consecutiva: -244.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.27 × 15
Earnex-Trade
0.27 × 95
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.67 × 268
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5676
PacificUnionLLC-Live
0.98 × 46
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
easyMarkets-Live
1.00 × 5
157 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
The MPH MT5 USD VII signal is here for competition and testing purposes only. Please do not copy it!

Happy Trading

MPH

Non ci sono recensioni
2026.01.06 11:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 399 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 17:05
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MPH MT5 USD VII
30USD al mese
0%
0
0
USD
12K
USD
57
72%
6 574
60%
100%
1.17
0.85
USD
100%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.