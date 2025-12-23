- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
6 573
Gewinntrades:
3 988 (60.67%)
Verlusttrades:
2 585 (39.33%)
Bester Trade:
3 178.99 USD
Schlechtester Trade:
-3 200.11 USD
Bruttoprofit:
37 966.43 USD (878 118 pips)
Bruttoverlust:
-32 401.00 USD (1 225 384 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
110 (1 340.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 213.91 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
9.91%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
0.89
Long-Positionen:
4 149 (63.12%)
Short-Positionen:
2 424 (36.88%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
777 (-244.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 200.11 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
72%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 053.04 USD
Maximaler:
6 286.20 USD (509.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
100.00% (6 286.20 USD)
Kapital:
8.32% (1 004.83 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2105
|CHFJPY
|1417
|EURUSD
|940
|USDCHF
|406
|AUDCHF
|318
|USDJPY
|310
|AUDUSD
|250
|USDCAD
|225
|XAUUSD
|152
|AUDCAD
|127
|EURAUD
|46
|DE40
|43
|US500
|37
|EURCAD
|24
|EURGBP
|23
|USTEC
|23
|GBPAUD
|22
|NZDUSD
|21
|GBPCAD
|16
|GBPCHF
|14
|US30
|12
|EURNZD
|9
|EURCHF
|6
|EURJPY
|5
|XAGUSD
|4
|XTIUSD
|4
|GBPNZD
|4
|USDSGD
|3
|NZDCAD
|2
|ETHUSD
|2
|BTCUSD
|2
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|3.7K
|CHFJPY
|-567
|EURUSD
|-4.4K
|USDCHF
|-41
|AUDCHF
|-165
|USDJPY
|1.5K
|AUDUSD
|547
|USDCAD
|-74
|XAUUSD
|4K
|AUDCAD
|831
|EURAUD
|172
|DE40
|131
|US500
|140
|EURCAD
|40
|EURGBP
|-594
|USTEC
|152
|GBPAUD
|239
|NZDUSD
|-48
|GBPCAD
|196
|GBPCHF
|107
|US30
|6
|EURNZD
|-10
|EURCHF
|21
|EURJPY
|-74
|XAGUSD
|-27
|XTIUSD
|40
|GBPNZD
|-51
|USDSGD
|-173
|NZDCAD
|0
|ETHUSD
|-32
|BTCUSD
|-78
|AUDJPY
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|49K
|CHFJPY
|-34K
|EURUSD
|-13K
|USDCHF
|14K
|AUDCHF
|-3K
|USDJPY
|-1.9K
|AUDUSD
|7.8K
|USDCAD
|-164
|XAUUSD
|-6
|AUDCAD
|5.3K
|EURAUD
|3.5K
|DE40
|72K
|US500
|15K
|EURCAD
|873
|EURGBP
|-3.2K
|USTEC
|89K
|GBPAUD
|3.9K
|NZDUSD
|-5K
|GBPCAD
|2.3K
|GBPCHF
|2.8K
|US30
|-41K
|EURNZD
|87
|EURCHF
|142
|EURJPY
|65
|XAGUSD
|-731
|XTIUSD
|78
|GBPNZD
|-1.5K
|USDSGD
|-973
|NZDCAD
|9
|ETHUSD
|5.1K
|BTCUSD
|-514K
|AUDJPY
|302
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 178.99 USD
Schlechtester Trade: -3 200 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 340.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -244.76 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.27 × 15
|
Earnex-Trade
|0.27 × 95
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 268
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5676
|
PacificUnionLLC-Live
|0.98 × 46
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
easyMarkets-Live
|1.00 × 5
Das Signal MPH MT5 USD VII ist rein zu Wettkampf- und Testzwecken hier. Bitte nicht kopieren!
Happy Trading
MPH
