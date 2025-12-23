- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
6 573
盈利交易:
3 988 (60.67%)
亏损交易:
2 585 (39.33%)
最好交易:
3 178.99 USD
最差交易:
-3 200.11 USD
毛利:
37 966.43 USD (878 118 pips)
毛利亏损:
-32 401.00 USD (1 225 384 pips)
最大连续赢利:
110 (1 340.77 USD)
最大连续盈利:
3 213.91 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.91%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.89
长期交易:
4 149 (63.12%)
短期交易:
2 424 (36.88%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
9.52 USD
平均损失:
-12.53 USD
最大连续失误:
777 (-244.76 USD)
最大连续亏损:
-3 200.11 USD (1)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
72%
结余跌幅:
绝对:
6 053.04 USD
最大值:
6 286.20 USD (509.76%)
相对跌幅:
结余:
100.00% (6 286.20 USD)
净值:
8.32% (1 004.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2105
|CHFJPY
|1417
|EURUSD
|940
|USDCHF
|406
|AUDCHF
|318
|USDJPY
|310
|AUDUSD
|250
|USDCAD
|225
|XAUUSD
|152
|AUDCAD
|127
|EURAUD
|46
|DE40
|43
|US500
|37
|EURCAD
|24
|EURGBP
|23
|USTEC
|23
|GBPAUD
|22
|NZDUSD
|21
|GBPCAD
|16
|GBPCHF
|14
|US30
|12
|EURNZD
|9
|EURCHF
|6
|EURJPY
|5
|XAGUSD
|4
|XTIUSD
|4
|GBPNZD
|4
|USDSGD
|3
|NZDCAD
|2
|ETHUSD
|2
|BTCUSD
|2
|AUDJPY
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|3.7K
|CHFJPY
|-567
|EURUSD
|-4.4K
|USDCHF
|-41
|AUDCHF
|-165
|USDJPY
|1.5K
|AUDUSD
|547
|USDCAD
|-74
|XAUUSD
|4K
|AUDCAD
|831
|EURAUD
|172
|DE40
|131
|US500
|140
|EURCAD
|40
|EURGBP
|-594
|USTEC
|152
|GBPAUD
|239
|NZDUSD
|-48
|GBPCAD
|196
|GBPCHF
|107
|US30
|6
|EURNZD
|-10
|EURCHF
|21
|EURJPY
|-74
|XAGUSD
|-27
|XTIUSD
|40
|GBPNZD
|-51
|USDSGD
|-173
|NZDCAD
|0
|ETHUSD
|-32
|BTCUSD
|-78
|AUDJPY
|21
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|49K
|CHFJPY
|-34K
|EURUSD
|-13K
|USDCHF
|14K
|AUDCHF
|-3K
|USDJPY
|-1.9K
|AUDUSD
|7.8K
|USDCAD
|-164
|XAUUSD
|-6
|AUDCAD
|5.3K
|EURAUD
|3.5K
|DE40
|72K
|US500
|15K
|EURCAD
|873
|EURGBP
|-3.2K
|USTEC
|89K
|GBPAUD
|3.9K
|NZDUSD
|-5K
|GBPCAD
|2.3K
|GBPCHF
|2.8K
|US30
|-41K
|EURNZD
|87
|EURCHF
|142
|EURJPY
|65
|XAGUSD
|-731
|XTIUSD
|78
|GBPNZD
|-1.5K
|USDSGD
|-973
|NZDCAD
|9
|ETHUSD
|5.1K
|BTCUSD
|-514K
|AUDJPY
|302
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 178.99 USD
最差交易: -3 200 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 340.77 USD
最大连续亏损: -244.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.27 × 15
|
Earnex-Trade
|0.27 × 95
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 268
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5676
|
PacificUnionLLC-Live
|0.98 × 46
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
easyMarkets-Live
|1.00 × 5
The MPH MT5 USD VII signal is here for competition and testing purposes only. Please do not copy it!
Happy Trading
MPH
没有评论
