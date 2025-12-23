信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MPH MT5 USD VII
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 USD VII

Markus Peter Hohmann
0条评论
可靠性
57
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
6 573
盈利交易:
3 988 (60.67%)
亏损交易:
2 585 (39.33%)
最好交易:
3 178.99 USD
最差交易:
-3 200.11 USD
毛利:
37 966.43 USD (878 118 pips)
毛利亏损:
-32 401.00 USD (1 225 384 pips)
最大连续赢利:
110 (1 340.77 USD)
最大连续盈利:
3 213.91 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.91%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.89
长期交易:
4 149 (63.12%)
短期交易:
2 424 (36.88%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
9.52 USD
平均损失:
-12.53 USD
最大连续失误:
777 (-244.76 USD)
最大连续亏损:
-3 200.11 USD (1)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
72%
结余跌幅:
绝对:
6 053.04 USD
最大值:
6 286.20 USD (509.76%)
相对跌幅:
结余:
100.00% (6 286.20 USD)
净值:
8.32% (1 004.83 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 2105
CHFJPY 1417
EURUSD 940
USDCHF 406
AUDCHF 318
USDJPY 310
AUDUSD 250
USDCAD 225
XAUUSD 152
AUDCAD 127
EURAUD 46
DE40 43
US500 37
EURCAD 24
EURGBP 23
USTEC 23
GBPAUD 22
NZDUSD 21
GBPCAD 16
GBPCHF 14
US30 12
EURNZD 9
EURCHF 6
EURJPY 5
XAGUSD 4
XTIUSD 4
GBPNZD 4
USDSGD 3
NZDCAD 2
ETHUSD 2
BTCUSD 2
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 3.7K
CHFJPY -567
EURUSD -4.4K
USDCHF -41
AUDCHF -165
USDJPY 1.5K
AUDUSD 547
USDCAD -74
XAUUSD 4K
AUDCAD 831
EURAUD 172
DE40 131
US500 140
EURCAD 40
EURGBP -594
USTEC 152
GBPAUD 239
NZDUSD -48
GBPCAD 196
GBPCHF 107
US30 6
EURNZD -10
EURCHF 21
EURJPY -74
XAGUSD -27
XTIUSD 40
GBPNZD -51
USDSGD -173
NZDCAD 0
ETHUSD -32
BTCUSD -78
AUDJPY 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 49K
CHFJPY -34K
EURUSD -13K
USDCHF 14K
AUDCHF -3K
USDJPY -1.9K
AUDUSD 7.8K
USDCAD -164
XAUUSD -6
AUDCAD 5.3K
EURAUD 3.5K
DE40 72K
US500 15K
EURCAD 873
EURGBP -3.2K
USTEC 89K
GBPAUD 3.9K
NZDUSD -5K
GBPCAD 2.3K
GBPCHF 2.8K
US30 -41K
EURNZD 87
EURCHF 142
EURJPY 65
XAGUSD -731
XTIUSD 78
GBPNZD -1.5K
USDSGD -973
NZDCAD 9
ETHUSD 5.1K
BTCUSD -514K
AUDJPY 302
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 178.99 USD
最差交易: -3 200 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 340.77 USD
最大连续亏损: -244.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.27 × 15
Earnex-Trade
0.27 × 95
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.67 × 268
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5676
PacificUnionLLC-Live
0.98 × 46
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
easyMarkets-Live
1.00 × 5
The MPH MT5 USD VII signal is here for competition and testing purposes only. Please do not copy it!

Happy Trading

MPH

没有评论
2026.01.06 11:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 399 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 17:05
A large drawdown may occur on the account again
