Markus Peter Hohmann

MPH MT5 USD VII

Markus Peter Hohmann
0 comentários
Confiabilidade
57 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6 573
Negociações com lucro:
3 988 (60.67%)
Negociações com perda:
2 585 (39.33%)
Melhor negociação:
3 178.99 USD
Pior negociação:
-3 200.11 USD
Lucro bruto:
37 966.43 USD (878 118 pips)
Perda bruta:
-32 401.00 USD (1 225 384 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
110 (1 340.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 213.91 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
9.91%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
0.89
Negociações longas:
4 149 (63.12%)
Negociações curtas:
2 424 (36.88%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
9.52 USD
Perda média:
-12.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
777 (-244.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 200.11 USD (1)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
72%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 053.04 USD
Máximo:
6 286.20 USD (509.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
100.00% (6 286.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.32% (1 004.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 2105
CHFJPY 1417
EURUSD 940
USDCHF 406
AUDCHF 318
USDJPY 310
AUDUSD 250
USDCAD 225
XAUUSD 152
AUDCAD 127
EURAUD 46
DE40 43
US500 37
EURCAD 24
EURGBP 23
USTEC 23
GBPAUD 22
NZDUSD 21
GBPCAD 16
GBPCHF 14
US30 12
EURNZD 9
EURCHF 6
EURJPY 5
XAGUSD 4
XTIUSD 4
GBPNZD 4
USDSGD 3
NZDCAD 2
ETHUSD 2
BTCUSD 2
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 3.7K
CHFJPY -567
EURUSD -4.4K
USDCHF -41
AUDCHF -165
USDJPY 1.5K
AUDUSD 547
USDCAD -74
XAUUSD 4K
AUDCAD 831
EURAUD 172
DE40 131
US500 140
EURCAD 40
EURGBP -594
USTEC 152
GBPAUD 239
NZDUSD -48
GBPCAD 196
GBPCHF 107
US30 6
EURNZD -10
EURCHF 21
EURJPY -74
XAGUSD -27
XTIUSD 40
GBPNZD -51
USDSGD -173
NZDCAD 0
ETHUSD -32
BTCUSD -78
AUDJPY 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 49K
CHFJPY -34K
EURUSD -13K
USDCHF 14K
AUDCHF -3K
USDJPY -1.9K
AUDUSD 7.8K
USDCAD -164
XAUUSD -6
AUDCAD 5.3K
EURAUD 3.5K
DE40 72K
US500 15K
EURCAD 873
EURGBP -3.2K
USTEC 89K
GBPAUD 3.9K
NZDUSD -5K
GBPCAD 2.3K
GBPCHF 2.8K
US30 -41K
EURNZD 87
EURCHF 142
EURJPY 65
XAGUSD -731
XTIUSD 78
GBPNZD -1.5K
USDSGD -973
NZDCAD 9
ETHUSD 5.1K
BTCUSD -514K
AUDJPY 302
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 178.99 USD
Pior negociação: -3 200 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 340.77 USD
Máxima perda consecutiva: -244.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.27 × 15
Earnex-Trade
0.27 × 95
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.67 × 268
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5676
PacificUnionLLC-Live
0.98 × 46
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
easyMarkets-Live
1.00 × 5
157 mais ...
The MPH MT5 USD VII signal is here for competition and testing purposes only. Please do not copy it!

Happy Trading

MPH

Sem comentários
2026.01.06 11:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 399 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 17:05
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MPH MT5 USD VII
30 USD por mês
0%
0
0
USD
12K
USD
57
72%
6 573
60%
100%
1.17
0.85
USD
100%
1:500
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.