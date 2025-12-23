- Прирост
Всего трейдов:
6 573
Прибыльных трейдов:
3 988 (60.67%)
Убыточных трейдов:
2 585 (39.33%)
Лучший трейд:
3 178.99 USD
Худший трейд:
-3 200.11 USD
Общая прибыль:
37 966.43 USD (878 118 pips)
Общий убыток:
-32 401.00 USD (1 225 384 pips)
Макс. серия выигрышей:
110 (1 340.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 213.91 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.91%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
4 149 (63.12%)
Коротких трейдов:
2 424 (36.88%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
9.52 USD
Средний убыток:
-12.53 USD
Макс. серия проигрышей:
777 (-244.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 200.11 USD (1)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 053.04 USD
Максимальная:
6 286.20 USD (509.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (6 286.20 USD)
По эквити:
8.32% (1 004.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2105
|CHFJPY
|1417
|EURUSD
|940
|USDCHF
|406
|AUDCHF
|318
|USDJPY
|310
|AUDUSD
|250
|USDCAD
|225
|XAUUSD
|152
|AUDCAD
|127
|EURAUD
|46
|DE40
|43
|US500
|37
|EURCAD
|24
|EURGBP
|23
|USTEC
|23
|GBPAUD
|22
|NZDUSD
|21
|GBPCAD
|16
|GBPCHF
|14
|US30
|12
|EURNZD
|9
|EURCHF
|6
|EURJPY
|5
|XAGUSD
|4
|XTIUSD
|4
|GBPNZD
|4
|USDSGD
|3
|NZDCAD
|2
|ETHUSD
|2
|BTCUSD
|2
|AUDJPY
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|3.7K
|CHFJPY
|-567
|EURUSD
|-4.4K
|USDCHF
|-41
|AUDCHF
|-165
|USDJPY
|1.5K
|AUDUSD
|547
|USDCAD
|-74
|XAUUSD
|4K
|AUDCAD
|831
|EURAUD
|172
|DE40
|131
|US500
|140
|EURCAD
|40
|EURGBP
|-594
|USTEC
|152
|GBPAUD
|239
|NZDUSD
|-48
|GBPCAD
|196
|GBPCHF
|107
|US30
|6
|EURNZD
|-10
|EURCHF
|21
|EURJPY
|-74
|XAGUSD
|-27
|XTIUSD
|40
|GBPNZD
|-51
|USDSGD
|-173
|NZDCAD
|0
|ETHUSD
|-32
|BTCUSD
|-78
|AUDJPY
|21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|49K
|CHFJPY
|-34K
|EURUSD
|-13K
|USDCHF
|14K
|AUDCHF
|-3K
|USDJPY
|-1.9K
|AUDUSD
|7.8K
|USDCAD
|-164
|XAUUSD
|-6
|AUDCAD
|5.3K
|EURAUD
|3.5K
|DE40
|72K
|US500
|15K
|EURCAD
|873
|EURGBP
|-3.2K
|USTEC
|89K
|GBPAUD
|3.9K
|NZDUSD
|-5K
|GBPCAD
|2.3K
|GBPCHF
|2.8K
|US30
|-41K
|EURNZD
|87
|EURCHF
|142
|EURJPY
|65
|XAGUSD
|-731
|XTIUSD
|78
|GBPNZD
|-1.5K
|USDSGD
|-973
|NZDCAD
|9
|ETHUSD
|5.1K
|BTCUSD
|-514K
|AUDJPY
|302
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Лучший трейд: +3 178.99 USD
Худший трейд: -3 200 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 340.77 USD
Макс. убыток в серии: -244.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
DooGroup-Live
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
|0.27 × 15
Earnex-Trade
|0.27 × 95
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
VTMarkets-Live
|0.67 × 268
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5676
PacificUnionLLC-Live
|0.98 × 46
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
easyMarkets-Live
|1.00 × 5
The MPH MT5 USD VII signal is here for competition and testing purposes only. Please do not copy it!
Happy Trading
MPH
