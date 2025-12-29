SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / WATCHER TOWER
Yusron Adi Putranto

WATCHER TOWER

Yusron Adi Putranto
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
Exness-Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
231
Kârla kapanan işlemler:
134 (58.00%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (41.99%)
En iyi işlem:
2.42 USD
En kötü işlem:
-3.45 USD
Brüt kâr:
167.21 USD (23 926 pips)
Brüt zarar:
-142.91 USD (18 053 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (12.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.69 USD (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.94%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
249
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
103 (44.59%)
Satış işlemleri:
128 (55.41%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
1.25 USD
Ortalama zarar:
-1.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-9.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.23 USD (7)
Aylık büyüme:
12.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.40 USD
Maksimum:
12.54 USD (5.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.60% (12.54 USD)
Varlığa göre:
2.53% (5.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 23
CHFJPY 22
USDJPY 20
EURJPY 19
EURAUD 18
EURNZD 17
AUDJPY 14
GBPUSD 12
EURCAD 11
CADJPY 10
NZDJPY 9
USDCAD 8
USDCHF 8
AUDNZD 8
EURUSD 7
GBPCHF 6
NZDUSD 4
AUDCHF 4
AUDCAD 3
AUDUSD 3
EURCHF 2
CADCHF 2
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY -8
CHFJPY -1
USDJPY 0
EURJPY 5
EURAUD -4
EURNZD 1
AUDJPY 4
GBPUSD 6
EURCAD 3
CADJPY 4
NZDJPY 0
USDCAD -3
USDCHF -1
AUDNZD 2
EURUSD 10
GBPCHF -2
NZDUSD 3
AUDCHF 3
AUDCAD -4
AUDUSD 6
EURCHF 5
CADCHF -2
EURGBP -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -695
CHFJPY 269
USDJPY 235
EURJPY 1.1K
EURAUD -287
EURNZD 388
AUDJPY 764
GBPUSD 732
EURCAD 574
CADJPY 710
NZDJPY 248
USDCAD -287
USDCHF -18
AUDNZD 394
EURUSD 1.1K
GBPCHF -65
NZDUSD 389
AUDCHF 265
AUDCAD -557
AUDUSD 606
EURCHF 382
CADCHF -181
EURGBP -159
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.42 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +12.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real6
0.30 × 10
Tickmill-Live10
0.50 × 4
Exness-Real17
0.72 × 181
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICTrading-Live29
1.00 × 1
PUPrime-Live
1.11 × 9
GOMarketsMU-Real 2
1.20 × 15
Exness-Real18
1.25 × 591
Exness-Real29
1.50 × 4
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live05
2.20 × 5
PrimusMarkets-Live-6
2.75 × 24
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
ICMarketsSC-Live23
3.43 × 7
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.83 × 42
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
6 daha fazla...
Fx Diffusion is short for Forex Diffusion.

This system combines various pairs in forex with a total of twenty-eight pairs.

Equipped with a very ideal risk ratio of one to one and a half, this system is expected to provide consistent profits.

It is recommended to use 1:2000 leverage for small accounts with capital less than $1000.

İnceleme yok
2025.12.29 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
