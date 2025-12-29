- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
231
Kârla kapanan işlemler:
134 (58.00%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (41.99%)
En iyi işlem:
2.42 USD
En kötü işlem:
-3.45 USD
Brüt kâr:
167.21 USD (23 926 pips)
Brüt zarar:
-142.91 USD (18 053 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (12.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.69 USD (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.94%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
249
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
103 (44.59%)
Satış işlemleri:
128 (55.41%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
1.25 USD
Ortalama zarar:
-1.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-9.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.23 USD (7)
Aylık büyüme:
12.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.40 USD
Maksimum:
12.54 USD (5.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.60% (12.54 USD)
Varlığa göre:
2.53% (5.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|22
|USDJPY
|20
|EURJPY
|19
|EURAUD
|18
|EURNZD
|17
|AUDJPY
|14
|GBPUSD
|12
|EURCAD
|11
|CADJPY
|10
|NZDJPY
|9
|USDCAD
|8
|USDCHF
|8
|AUDNZD
|8
|EURUSD
|7
|GBPCHF
|6
|NZDUSD
|4
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|3
|AUDUSD
|3
|EURCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|-8
|CHFJPY
|-1
|USDJPY
|0
|EURJPY
|5
|EURAUD
|-4
|EURNZD
|1
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|6
|EURCAD
|3
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|0
|USDCAD
|-3
|USDCHF
|-1
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|10
|GBPCHF
|-2
|NZDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|AUDCAD
|-4
|AUDUSD
|6
|EURCHF
|5
|CADCHF
|-2
|EURGBP
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|-695
|CHFJPY
|269
|USDJPY
|235
|EURJPY
|1.1K
|EURAUD
|-287
|EURNZD
|388
|AUDJPY
|764
|GBPUSD
|732
|EURCAD
|574
|CADJPY
|710
|NZDJPY
|248
|USDCAD
|-287
|USDCHF
|-18
|AUDNZD
|394
|EURUSD
|1.1K
|GBPCHF
|-65
|NZDUSD
|389
|AUDCHF
|265
|AUDCAD
|-557
|AUDUSD
|606
|EURCHF
|382
|CADCHF
|-181
|EURGBP
|-159
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.42 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +12.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.30 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 4
|
Exness-Real17
|0.72 × 181
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
GOMarketsMU-Real 2
|1.20 × 15
|
Exness-Real18
|1.25 × 591
|
Exness-Real29
|1.50 × 4
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live05
|2.20 × 5
|
PrimusMarkets-Live-6
|2.75 × 24
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|3.43 × 7
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.83 × 42
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
Fx Diffusion is short for Forex Diffusion.
This system combines various pairs in forex with a total of twenty-eight pairs.
Equipped with a very ideal risk ratio of one to one and a half, this system is expected to provide consistent profits.
It is recommended to use 1:2000 leverage for small accounts with capital less than $1000.
