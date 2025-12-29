Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03 0.00 × 1 ICMarketsEU-Live18 0.00 × 2 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 Exness-Real6 0.30 × 10 Tickmill-Live10 0.50 × 4 Exness-Real17 0.72 × 181 GOMarketsMU-Real 10 1.00 × 3 ICTrading-Live29 1.00 × 1 PUPrime-Live 1.11 × 9 GOMarketsMU-Real 2 1.20 × 15 Exness-Real18 1.25 × 591 Exness-Real29 1.50 × 4 Tickmill-Live09 1.80 × 10 ICMarketsSC-Live05 2.20 × 5 PrimusMarkets-Live-6 2.75 × 24 FxPro.com-Real07 3.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 3.34 × 62 RoboForex-ECN-2 3.40 × 5 ICMarketsSC-Live23 3.43 × 7 Pepperstone-Edge12 3.50 × 2 ICMarketsEU-Live17 4.00 × 2 ICMarketsSC-Live33 4.03 × 38 Exness-Real16 4.83 × 42 VantageInternational-Live 11 5.00 × 1 6 daha fazla...