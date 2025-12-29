SegnaliSezioni
WATCHER TOWER
Yusron Adi Putranto

WATCHER TOWER

Yusron Adi Putranto
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
Exness-Real18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
233
Profit Trade:
136 (58.36%)
Loss Trade:
97 (41.63%)
Best Trade:
2.42 USD
Worst Trade:
-3.45 USD
Profitto lordo:
170.21 USD (24 314 pips)
Perdita lorda:
-142.91 USD (18 053 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (12.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.69 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.94%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
251
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.18
Long Trade:
104 (44.64%)
Short Trade:
129 (55.36%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
1.25 USD
Perdita media:
-1.47 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-9.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.23 USD (7)
Crescita mensile:
13.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.40 USD
Massimale:
12.54 USD (5.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.60% (12.54 USD)
Per equità:
2.53% (5.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 23
CHFJPY 23
USDJPY 20
EURJPY 19
EURAUD 18
EURNZD 17
AUDJPY 14
GBPUSD 12
EURCAD 11
CADJPY 10
NZDJPY 9
USDCAD 8
USDCHF 8
AUDNZD 8
EURUSD 7
GBPCHF 6
NZDUSD 5
AUDCHF 4
AUDCAD 3
AUDUSD 3
EURCHF 2
CADCHF 2
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY -8
CHFJPY 1
USDJPY 0
EURJPY 5
EURAUD -4
EURNZD 1
AUDJPY 4
GBPUSD 6
EURCAD 3
CADJPY 4
NZDJPY 0
USDCAD -3
USDCHF -1
AUDNZD 2
EURUSD 10
GBPCHF -2
NZDUSD 5
AUDCHF 3
AUDCAD -4
AUDUSD 6
EURCHF 5
CADCHF -2
EURGBP -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -695
CHFJPY 452
USDJPY 235
EURJPY 1.1K
EURAUD -287
EURNZD 388
AUDJPY 764
GBPUSD 732
EURCAD 574
CADJPY 710
NZDJPY 248
USDCAD -287
USDCHF -18
AUDNZD 394
EURUSD 1.1K
GBPCHF -65
NZDUSD 594
AUDCHF 265
AUDCAD -557
AUDUSD 606
EURCHF 382
CADCHF -181
EURGBP -159
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.42 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +12.69 USD
Massima perdita consecutiva: -9.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real6
0.30 × 10
Tickmill-Live10
0.50 × 4
Exness-Real17
0.72 × 181
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICTrading-Live29
1.00 × 1
PUPrime-Live
1.11 × 9
GOMarketsMU-Real 2
1.20 × 15
Exness-Real18
1.25 × 591
Exness-Real29
1.50 × 4
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live05
2.20 × 5
PrimusMarkets-Live-6
2.75 × 24
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
ICMarketsSC-Live23
3.43 × 7
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.83 × 42
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
6 più
Fx Diffusion is short for Forex Diffusion.

This system combines various pairs in forex with a total of twenty-eight pairs.

Equipped with a very ideal risk ratio of one to one and a half, this system is expected to provide consistent profits.

It is recommended to use 1:2000 leverage for small accounts with capital less than $1000.

Non ci sono recensioni
2025.12.29 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WATCHER TOWER
30USD al mese
14%
0
0
USD
218
USD
1
100%
233
58%
100%
1.19
0.12
USD
6%
1:500
Copia

