- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
233
Profit Trade:
136 (58.36%)
Loss Trade:
97 (41.63%)
Best Trade:
2.42 USD
Worst Trade:
-3.45 USD
Profitto lordo:
170.21 USD (24 314 pips)
Perdita lorda:
-142.91 USD (18 053 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (12.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.69 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.94%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
251
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.18
Long Trade:
104 (44.64%)
Short Trade:
129 (55.36%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
1.25 USD
Perdita media:
-1.47 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-9.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.23 USD (7)
Crescita mensile:
13.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.40 USD
Massimale:
12.54 USD (5.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.60% (12.54 USD)
Per equità:
2.53% (5.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|23
|USDJPY
|20
|EURJPY
|19
|EURAUD
|18
|EURNZD
|17
|AUDJPY
|14
|GBPUSD
|12
|EURCAD
|11
|CADJPY
|10
|NZDJPY
|9
|USDCAD
|8
|USDCHF
|8
|AUDNZD
|8
|EURUSD
|7
|GBPCHF
|6
|NZDUSD
|5
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|3
|AUDUSD
|3
|EURCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|-8
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|0
|EURJPY
|5
|EURAUD
|-4
|EURNZD
|1
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|6
|EURCAD
|3
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|0
|USDCAD
|-3
|USDCHF
|-1
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|10
|GBPCHF
|-2
|NZDUSD
|5
|AUDCHF
|3
|AUDCAD
|-4
|AUDUSD
|6
|EURCHF
|5
|CADCHF
|-2
|EURGBP
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|-695
|CHFJPY
|452
|USDJPY
|235
|EURJPY
|1.1K
|EURAUD
|-287
|EURNZD
|388
|AUDJPY
|764
|GBPUSD
|732
|EURCAD
|574
|CADJPY
|710
|NZDJPY
|248
|USDCAD
|-287
|USDCHF
|-18
|AUDNZD
|394
|EURUSD
|1.1K
|GBPCHF
|-65
|NZDUSD
|594
|AUDCHF
|265
|AUDCAD
|-557
|AUDUSD
|606
|EURCHF
|382
|CADCHF
|-181
|EURGBP
|-159
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.42 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +12.69 USD
Massima perdita consecutiva: -9.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.30 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 4
|
Exness-Real17
|0.72 × 181
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
GOMarketsMU-Real 2
|1.20 × 15
|
Exness-Real18
|1.25 × 591
|
Exness-Real29
|1.50 × 4
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live05
|2.20 × 5
|
PrimusMarkets-Live-6
|2.75 × 24
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|3.43 × 7
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.83 × 42
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
6 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Fx Diffusion is short for Forex Diffusion.
This system combines various pairs in forex with a total of twenty-eight pairs.
Equipped with a very ideal risk ratio of one to one and a half, this system is expected to provide consistent profits.
It is recommended to use 1:2000 leverage for small accounts with capital less than $1000.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
218
USD
USD
1
100%
233
58%
100%
1.19
0.12
USD
USD
6%
1:500