Yusron Adi Putranto

WATCHER TOWER

Yusron Adi Putranto
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 10%
Exness-Real18
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
223
Negociações com lucro:
128 (57.39%)
Negociações com perda:
95 (42.60%)
Melhor negociação:
2.42 USD
Pior negociação:
-3.45 USD
Lucro bruto:
159.84 USD (22 810 pips)
Perda bruta:
-140.18 USD (17 685 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (12.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12.69 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
19.94%
Último negócio:
9 minutos atrás
Negociações por semana:
242
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
1.57
Negociações longas:
101 (45.29%)
Negociações curtas:
122 (54.71%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.09 USD
Lucro médio:
1.25 USD
Perda média:
-1.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-9.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.23 USD (7)
Crescimento mensal:
9.76%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.40 USD
Máximo:
12.54 USD (5.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.60% (12.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.53% (5.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 23
CHFJPY 22
EURJPY 19
USDJPY 19
EURAUD 16
EURNZD 16
AUDJPY 13
GBPUSD 12
EURCAD 11
CADJPY 9
NZDJPY 9
USDCAD 8
USDCHF 8
AUDNZD 8
EURUSD 7
GBPCHF 6
NZDUSD 4
AUDCHF 4
AUDCAD 2
AUDUSD 2
EURCHF 2
CADCHF 2
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY -8
CHFJPY -1
EURJPY 5
USDJPY -1
EURAUD -6
EURNZD 0
AUDJPY 5
GBPUSD 6
EURCAD 3
CADJPY 2
NZDJPY 0
USDCAD -3
USDCHF -1
AUDNZD 2
EURUSD 10
GBPCHF -2
NZDUSD 3
AUDCHF 3
AUDCAD -3
AUDUSD 4
EURCHF 5
CADCHF -2
EURGBP -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY -695
CHFJPY 269
EURJPY 1.1K
USDJPY 35
EURAUD -667
EURNZD 237
AUDJPY 940
GBPUSD 732
EURCAD 574
CADJPY 527
NZDJPY 248
USDCAD -287
USDCHF -18
AUDNZD 394
EURUSD 1.1K
GBPCHF -65
NZDUSD 389
AUDCHF 265
AUDCAD -365
AUDUSD 404
EURCHF 382
CADCHF -181
EURGBP -159
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.42 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +12.69 USD
Máxima perda consecutiva: -9.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real6
0.30 × 10
Tickmill-Live10
0.50 × 4
Exness-Real17
0.72 × 181
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICTrading-Live29
1.00 × 1
PUPrime-Live
1.11 × 9
GOMarketsMU-Real 2
1.20 × 15
Exness-Real18
1.25 × 591
Exness-Real29
1.50 × 4
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live05
2.20 × 5
PrimusMarkets-Live-6
2.75 × 24
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
ICMarketsSC-Live23
3.43 × 7
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.83 × 42
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
6 mais ...
Fx Diffusion is short for Forex Diffusion.

This system combines various pairs in forex with a total of twenty-eight pairs.

Equipped with a very ideal risk ratio of one to one and a half, this system is expected to provide consistent profits.

It is recommended to use 1:2000 leverage for small accounts with capital less than $1000.

Sem comentários
2025.12.29 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
