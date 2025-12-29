- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
223
Negociações com lucro:
128 (57.39%)
Negociações com perda:
95 (42.60%)
Melhor negociação:
2.42 USD
Pior negociação:
-3.45 USD
Lucro bruto:
159.84 USD (22 810 pips)
Perda bruta:
-140.18 USD (17 685 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (12.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12.69 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
19.94%
Último negócio:
9 minutos atrás
Negociações por semana:
242
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
1.57
Negociações longas:
101 (45.29%)
Negociações curtas:
122 (54.71%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.09 USD
Lucro médio:
1.25 USD
Perda média:
-1.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-9.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.23 USD (7)
Crescimento mensal:
9.76%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.40 USD
Máximo:
12.54 USD (5.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.60% (12.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.53% (5.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|22
|EURJPY
|19
|USDJPY
|19
|EURAUD
|16
|EURNZD
|16
|AUDJPY
|13
|GBPUSD
|12
|EURCAD
|11
|CADJPY
|9
|NZDJPY
|9
|USDCAD
|8
|USDCHF
|8
|AUDNZD
|8
|EURUSD
|7
|GBPCHF
|6
|NZDUSD
|4
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|-8
|CHFJPY
|-1
|EURJPY
|5
|USDJPY
|-1
|EURAUD
|-6
|EURNZD
|0
|AUDJPY
|5
|GBPUSD
|6
|EURCAD
|3
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|0
|USDCAD
|-3
|USDCHF
|-1
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|10
|GBPCHF
|-2
|NZDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|AUDCAD
|-3
|AUDUSD
|4
|EURCHF
|5
|CADCHF
|-2
|EURGBP
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|-695
|CHFJPY
|269
|EURJPY
|1.1K
|USDJPY
|35
|EURAUD
|-667
|EURNZD
|237
|AUDJPY
|940
|GBPUSD
|732
|EURCAD
|574
|CADJPY
|527
|NZDJPY
|248
|USDCAD
|-287
|USDCHF
|-18
|AUDNZD
|394
|EURUSD
|1.1K
|GBPCHF
|-65
|NZDUSD
|389
|AUDCHF
|265
|AUDCAD
|-365
|AUDUSD
|404
|EURCHF
|382
|CADCHF
|-181
|EURGBP
|-159
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.42 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +12.69 USD
Máxima perda consecutiva: -9.23 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.30 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 4
|
Exness-Real17
|0.72 × 181
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
GOMarketsMU-Real 2
|1.20 × 15
|
Exness-Real18
|1.25 × 591
|
Exness-Real29
|1.50 × 4
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live05
|2.20 × 5
|
PrimusMarkets-Live-6
|2.75 × 24
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|3.43 × 7
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.83 × 42
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
Fx Diffusion is short for Forex Diffusion.
This system combines various pairs in forex with a total of twenty-eight pairs.
Equipped with a very ideal risk ratio of one to one and a half, this system is expected to provide consistent profits.
It is recommended to use 1:2000 leverage for small accounts with capital less than $1000.
