Yusron Adi Putranto

WATCHER GURU

Yusron Adi Putranto
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 11%
Exness-Real18
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
213
盈利交易:
123 (57.74%)
亏损交易:
90 (42.25%)
最好交易:
2.42 USD
最差交易:
-3.45 USD
毛利:
155.20 USD (22 113 pips)
毛利亏损:
-133.52 USD (16 728 pips)
最大连续赢利:
10 (12.69 USD)
最大连续盈利:
12.69 USD (10)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.94%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
231
平均持有时间:
12 小时
采收率:
1.73
长期交易:
96 (45.07%)
短期交易:
117 (54.93%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
1.26 USD
平均损失:
-1.48 USD
最大连续失误:
7 (-9.23 USD)
最大连续亏损:
-9.23 USD (7)
每月增长:
10.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.40 USD
最大值:
12.54 USD (5.60%)
相对跌幅:
结余:
5.60% (12.54 USD)
净值:
2.53% (5.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 22
CHFJPY 20
USDJPY 19
EURJPY 18
EURAUD 15
EURNZD 15
AUDJPY 13
GBPUSD 11
EURCAD 11
USDCAD 8
USDCHF 8
CADJPY 8
NZDJPY 8
EURUSD 7
AUDNZD 7
GBPCHF 6
NZDUSD 4
AUDCHF 4
AUDCAD 2
AUDUSD 2
EURCHF 2
CADCHF 2
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY -6
CHFJPY 0
USDJPY -1
EURJPY 4
EURAUD -5
EURNZD 1
AUDJPY 5
GBPUSD 4
EURCAD 3
USDCAD -3
USDCHF -1
CADJPY 4
NZDJPY 0
EURUSD 10
AUDNZD 1
GBPCHF -2
NZDUSD 3
AUDCHF 3
AUDCAD -3
AUDUSD 4
EURCHF 5
CADCHF -2
EURGBP -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY -496
CHFJPY 293
USDJPY 35
EURJPY 899
EURAUD -480
EURNZD 424
AUDJPY 940
GBPUSD 532
EURCAD 574
USDCAD -287
USDCHF -18
CADJPY 716
NZDJPY 203
EURUSD 1.1K
AUDNZD 298
GBPCHF -65
NZDUSD 389
AUDCHF 265
AUDCAD -365
AUDUSD 404
EURCHF 382
CADCHF -181
EURGBP -159
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.42 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +12.69 USD
最大连续亏损: -9.23 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real6
0.30 × 10
Tickmill-Live10
0.50 × 4
Exness-Real17
0.72 × 181
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICTrading-Live29
1.00 × 1
PUPrime-Live
1.11 × 9
GOMarketsMU-Real 2
1.20 × 15
Exness-Real18
1.25 × 591
Exness-Real29
1.50 × 4
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live05
2.20 × 5
PrimusMarkets-Live-6
2.75 × 24
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
ICMarketsSC-Live23
3.43 × 7
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.83 × 42
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
6 更多...
Fx Diffusion is short for Forex Diffusion.

This system combines various pairs in forex with a total of twenty-eight pairs.

Equipped with a very ideal risk ratio of one to one and a half, this system is expected to provide consistent profits.

It is recommended to use 1:2000 leverage for small accounts with capital less than $1000.

没有评论
2025.12.29 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载