交易:
213
盈利交易:
123 (57.74%)
亏损交易:
90 (42.25%)
最好交易:
2.42 USD
最差交易:
-3.45 USD
毛利:
155.20 USD (22 113 pips)
毛利亏损:
-133.52 USD (16 728 pips)
最大连续赢利:
10 (12.69 USD)
最大连续盈利:
12.69 USD (10)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.94%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
231
平均持有时间:
12 小时
采收率:
1.73
长期交易:
96 (45.07%)
短期交易:
117 (54.93%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
1.26 USD
平均损失:
-1.48 USD
最大连续失误:
7 (-9.23 USD)
最大连续亏损:
-9.23 USD (7)
每月增长:
10.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.40 USD
最大值:
12.54 USD (5.60%)
相对跌幅:
结余:
5.60% (12.54 USD)
净值:
2.53% (5.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|22
|CHFJPY
|20
|USDJPY
|19
|EURJPY
|18
|EURAUD
|15
|EURNZD
|15
|AUDJPY
|13
|GBPUSD
|11
|EURCAD
|11
|USDCAD
|8
|USDCHF
|8
|CADJPY
|8
|NZDJPY
|8
|EURUSD
|7
|AUDNZD
|7
|GBPCHF
|6
|NZDUSD
|4
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURGBP
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|-6
|CHFJPY
|0
|USDJPY
|-1
|EURJPY
|4
|EURAUD
|-5
|EURNZD
|1
|AUDJPY
|5
|GBPUSD
|4
|EURCAD
|3
|USDCAD
|-3
|USDCHF
|-1
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|0
|EURUSD
|10
|AUDNZD
|1
|GBPCHF
|-2
|NZDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|AUDCAD
|-3
|AUDUSD
|4
|EURCHF
|5
|CADCHF
|-2
|EURGBP
|-2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|-496
|CHFJPY
|293
|USDJPY
|35
|EURJPY
|899
|EURAUD
|-480
|EURNZD
|424
|AUDJPY
|940
|GBPUSD
|532
|EURCAD
|574
|USDCAD
|-287
|USDCHF
|-18
|CADJPY
|716
|NZDJPY
|203
|EURUSD
|1.1K
|AUDNZD
|298
|GBPCHF
|-65
|NZDUSD
|389
|AUDCHF
|265
|AUDCAD
|-365
|AUDUSD
|404
|EURCHF
|382
|CADCHF
|-181
|EURGBP
|-159
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.42 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +12.69 USD
最大连续亏损: -9.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
Exness-Real6
|0.30 × 10
Tickmill-Live10
|0.50 × 4
Exness-Real17
|0.72 × 181
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
PUPrime-Live
|1.11 × 9
GOMarketsMU-Real 2
|1.20 × 15
Exness-Real18
|1.25 × 591
Exness-Real29
|1.50 × 4
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
ICMarketsSC-Live05
|2.20 × 5
PrimusMarkets-Live-6
|2.75 × 24
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
ICMarketsSC-Live23
|3.43 × 7
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
Exness-Real16
|4.83 × 42
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
Fx Diffusion is short for Forex Diffusion.
This system combines various pairs in forex with a total of twenty-eight pairs.
Equipped with a very ideal risk ratio of one to one and a half, this system is expected to provide consistent profits.
It is recommended to use 1:2000 leverage for small accounts with capital less than $1000.
