Yusron Adi Putranto

WATCHER TOWER

Yusron Adi Putranto
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
Exness-Real18
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
231
Bénéfice trades:
134 (58.00%)
Perte trades:
97 (41.99%)
Meilleure transaction:
2.42 USD
Pire transaction:
-3.45 USD
Bénéfice brut:
167.21 USD (23 926 pips)
Perte brute:
-142.91 USD (18 053 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (12.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12.69 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
19.94%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
251
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.94
Longs trades:
103 (44.59%)
Courts trades:
128 (55.41%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.11 USD
Bénéfice moyen:
1.25 USD
Perte moyenne:
-1.47 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-9.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.23 USD (7)
Croissance mensuelle:
12.19%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.40 USD
Maximal:
12.54 USD (5.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.60% (12.54 USD)
Par fonds propres:
2.53% (5.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 23
CHFJPY 22
USDJPY 20
EURJPY 19
EURAUD 18
EURNZD 17
AUDJPY 14
GBPUSD 12
EURCAD 11
CADJPY 10
NZDJPY 9
USDCAD 8
USDCHF 8
AUDNZD 8
EURUSD 7
GBPCHF 6
NZDUSD 4
AUDCHF 4
AUDCAD 3
AUDUSD 3
EURCHF 2
CADCHF 2
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY -8
CHFJPY -1
USDJPY 0
EURJPY 5
EURAUD -4
EURNZD 1
AUDJPY 4
GBPUSD 6
EURCAD 3
CADJPY 4
NZDJPY 0
USDCAD -3
USDCHF -1
AUDNZD 2
EURUSD 10
GBPCHF -2
NZDUSD 3
AUDCHF 3
AUDCAD -4
AUDUSD 6
EURCHF 5
CADCHF -2
EURGBP -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY -695
CHFJPY 269
USDJPY 235
EURJPY 1.1K
EURAUD -287
EURNZD 388
AUDJPY 764
GBPUSD 732
EURCAD 574
CADJPY 710
NZDJPY 248
USDCAD -287
USDCHF -18
AUDNZD 394
EURUSD 1.1K
GBPCHF -65
NZDUSD 389
AUDCHF 265
AUDCAD -557
AUDUSD 606
EURCHF 382
CADCHF -181
EURGBP -159
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.42 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +12.69 USD
Perte consécutive maximale: -9.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real6
0.30 × 10
Tickmill-Live10
0.50 × 4
Exness-Real17
0.72 × 181
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICTrading-Live29
1.00 × 1
PUPrime-Live
1.11 × 9
GOMarketsMU-Real 2
1.20 × 15
Exness-Real18
1.25 × 591
Exness-Real29
1.50 × 4
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live05
2.20 × 5
PrimusMarkets-Live-6
2.75 × 24
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
ICMarketsSC-Live23
3.43 × 7
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.83 × 42
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
6 plus...
Fx Diffusion is short for Forex Diffusion.

This system combines various pairs in forex with a total of twenty-eight pairs.

Equipped with a very ideal risk ratio of one to one and a half, this system is expected to provide consistent profits.

It is recommended to use 1:2000 leverage for small accounts with capital less than $1000.

Aucun avis
2025.12.29 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
