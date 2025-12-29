- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
226
利益トレード:
130 (57.52%)
損失トレード:
96 (42.48%)
ベストトレード:
2.42 USD
最悪のトレード:
-3.45 USD
総利益:
162.07 USD (23 181 pips)
総損失:
-141.41 USD (17 861 pips)
最大連続の勝ち:
10 (12.69 USD)
最大連続利益:
12.69 USD (10)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
19.94%
最近のトレード:
9 分前
1週間当たりの取引:
246
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
1.65
長いトレード:
102 (45.13%)
短いトレード:
124 (54.87%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.09 USD
平均利益:
1.25 USD
平均損失:
-1.47 USD
最大連続の負け:
7 (-9.23 USD)
最大連続損失:
-9.23 USD (7)
月間成長:
10.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.40 USD
最大の:
12.54 USD (5.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.60% (12.54 USD)
エクイティによる:
2.53% (5.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|22
|EURJPY
|19
|USDJPY
|19
|EURAUD
|17
|EURNZD
|16
|AUDJPY
|14
|GBPUSD
|12
|EURCAD
|11
|CADJPY
|10
|NZDJPY
|9
|USDCAD
|8
|USDCHF
|8
|AUDNZD
|8
|EURUSD
|7
|GBPCHF
|6
|NZDUSD
|4
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURGBP
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|-8
|CHFJPY
|-1
|EURJPY
|5
|USDJPY
|-1
|EURAUD
|-5
|EURNZD
|0
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|6
|EURCAD
|3
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|0
|USDCAD
|-3
|USDCHF
|-1
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|10
|GBPCHF
|-2
|NZDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|AUDCAD
|-3
|AUDUSD
|4
|EURCHF
|5
|CADCHF
|-2
|EURGBP
|-2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|-695
|CHFJPY
|269
|EURJPY
|1.1K
|USDJPY
|35
|EURAUD
|-479
|EURNZD
|237
|AUDJPY
|764
|GBPUSD
|732
|EURCAD
|574
|CADJPY
|710
|NZDJPY
|248
|USDCAD
|-287
|USDCHF
|-18
|AUDNZD
|394
|EURUSD
|1.1K
|GBPCHF
|-65
|NZDUSD
|389
|AUDCHF
|265
|AUDCAD
|-365
|AUDUSD
|404
|EURCHF
|382
|CADCHF
|-181
|EURGBP
|-159
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.42 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +12.69 USD
最大連続損失: -9.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
Exness-Real6
|0.30 × 10
Tickmill-Live10
|0.50 × 4
Exness-Real17
|0.72 × 181
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
PUPrime-Live
|1.11 × 9
GOMarketsMU-Real 2
|1.20 × 15
Exness-Real18
|1.25 × 591
Exness-Real29
|1.50 × 4
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
ICMarketsSC-Live05
|2.20 × 5
PrimusMarkets-Live-6
|2.75 × 24
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
ICMarketsSC-Live23
|3.43 × 7
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
Exness-Real16
|4.83 × 42
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
Fx Diffusion is short for Forex Diffusion.
This system combines various pairs in forex with a total of twenty-eight pairs.
Equipped with a very ideal risk ratio of one to one and a half, this system is expected to provide consistent profits.
It is recommended to use 1:2000 leverage for small accounts with capital less than $1000.
