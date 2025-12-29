シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / WATCHER TOWER
Yusron Adi Putranto

WATCHER TOWER

Yusron Adi Putranto
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 10%
Exness-Real18
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
226
利益トレード:
130 (57.52%)
損失トレード:
96 (42.48%)
ベストトレード:
2.42 USD
最悪のトレード:
-3.45 USD
総利益:
162.07 USD (23 181 pips)
総損失:
-141.41 USD (17 861 pips)
最大連続の勝ち:
10 (12.69 USD)
最大連続利益:
12.69 USD (10)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
19.94%
最近のトレード:
9 分前
1週間当たりの取引:
246
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
1.65
長いトレード:
102 (45.13%)
短いトレード:
124 (54.87%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.09 USD
平均利益:
1.25 USD
平均損失:
-1.47 USD
最大連続の負け:
7 (-9.23 USD)
最大連続損失:
-9.23 USD (7)
月間成長:
10.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.40 USD
最大の:
12.54 USD (5.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.60% (12.54 USD)
エクイティによる:
2.53% (5.21 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 23
CHFJPY 22
EURJPY 19
USDJPY 19
EURAUD 17
EURNZD 16
AUDJPY 14
GBPUSD 12
EURCAD 11
CADJPY 10
NZDJPY 9
USDCAD 8
USDCHF 8
AUDNZD 8
EURUSD 7
GBPCHF 6
NZDUSD 4
AUDCHF 4
AUDCAD 2
AUDUSD 2
EURCHF 2
CADCHF 2
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY -8
CHFJPY -1
EURJPY 5
USDJPY -1
EURAUD -5
EURNZD 0
AUDJPY 4
GBPUSD 6
EURCAD 3
CADJPY 4
NZDJPY 0
USDCAD -3
USDCHF -1
AUDNZD 2
EURUSD 10
GBPCHF -2
NZDUSD 3
AUDCHF 3
AUDCAD -3
AUDUSD 4
EURCHF 5
CADCHF -2
EURGBP -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY -695
CHFJPY 269
EURJPY 1.1K
USDJPY 35
EURAUD -479
EURNZD 237
AUDJPY 764
GBPUSD 732
EURCAD 574
CADJPY 710
NZDJPY 248
USDCAD -287
USDCHF -18
AUDNZD 394
EURUSD 1.1K
GBPCHF -65
NZDUSD 389
AUDCHF 265
AUDCAD -365
AUDUSD 404
EURCHF 382
CADCHF -181
EURGBP -159
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.42 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +12.69 USD
最大連続損失: -9.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real6
0.30 × 10
Tickmill-Live10
0.50 × 4
Exness-Real17
0.72 × 181
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICTrading-Live29
1.00 × 1
PUPrime-Live
1.11 × 9
GOMarketsMU-Real 2
1.20 × 15
Exness-Real18
1.25 × 591
Exness-Real29
1.50 × 4
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live05
2.20 × 5
PrimusMarkets-Live-6
2.75 × 24
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
ICMarketsSC-Live23
3.43 × 7
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.83 × 42
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
6 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Fx Diffusion is short for Forex Diffusion.

This system combines various pairs in forex with a total of twenty-eight pairs.

Equipped with a very ideal risk ratio of one to one and a half, this system is expected to provide consistent profits.

It is recommended to use 1:2000 leverage for small accounts with capital less than $1000.

レビューなし
2025.12.29 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
WATCHER TOWER
30 USD/月
10%
0
0
USD
211
USD
1
100%
226
57%
100%
1.14
0.09
USD
6%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください