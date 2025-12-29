- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
216
Transacciones Rentables:
125 (57.87%)
Transacciones Irrentables:
91 (42.13%)
Mejor transacción:
2.42 USD
Peor transacción:
-3.45 USD
Beneficio Bruto:
158.21 USD (22 498 pips)
Pérdidas Brutas:
-134.89 USD (16 915 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (12.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12.69 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
19.94%
Último trade:
8 minutos
Trades a la semana:
234
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
1.86
Transacciones Largas:
98 (45.37%)
Transacciones Cortas:
118 (54.63%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.11 USD
Beneficio medio:
1.27 USD
Pérdidas medias:
-1.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-9.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.23 USD (7)
Crecimiento al mes:
11.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.40 USD
Máxima:
12.54 USD (5.60%)
Reducción relativa:
De balance:
5.60% (12.54 USD)
De fondos:
2.53% (5.21 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|22
|CHFJPY
|20
|EURJPY
|19
|USDJPY
|19
|EURAUD
|16
|EURNZD
|15
|AUDJPY
|13
|GBPUSD
|12
|EURCAD
|11
|USDCAD
|8
|USDCHF
|8
|CADJPY
|8
|NZDJPY
|8
|EURUSD
|7
|AUDNZD
|7
|GBPCHF
|6
|NZDUSD
|4
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPJPY
|-6
|CHFJPY
|0
|EURJPY
|5
|USDJPY
|-1
|EURAUD
|-6
|EURNZD
|1
|AUDJPY
|5
|GBPUSD
|6
|EURCAD
|3
|USDCAD
|-3
|USDCHF
|-1
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|0
|EURUSD
|10
|AUDNZD
|1
|GBPCHF
|-2
|NZDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|AUDCAD
|-3
|AUDUSD
|4
|EURCHF
|5
|CADCHF
|-2
|EURGBP
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPJPY
|-496
|CHFJPY
|293
|EURJPY
|1.1K
|USDJPY
|35
|EURAUD
|-667
|EURNZD
|424
|AUDJPY
|940
|GBPUSD
|732
|EURCAD
|574
|USDCAD
|-287
|USDCHF
|-18
|CADJPY
|716
|NZDJPY
|203
|EURUSD
|1.1K
|AUDNZD
|298
|GBPCHF
|-65
|NZDUSD
|389
|AUDCHF
|265
|AUDCAD
|-365
|AUDUSD
|404
|EURCHF
|382
|CADCHF
|-181
|EURGBP
|-159
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.42 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +12.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.23 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.30 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 4
|
Exness-Real17
|0.72 × 181
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
GOMarketsMU-Real 2
|1.20 × 15
|
Exness-Real18
|1.25 × 591
|
Exness-Real29
|1.50 × 4
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live05
|2.20 × 5
|
PrimusMarkets-Live-6
|2.75 × 24
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|3.43 × 7
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.83 × 42
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
otros 6...
Fx Diffusion is short for Forex Diffusion.
This system combines various pairs in forex with a total of twenty-eight pairs.
Equipped with a very ideal risk ratio of one to one and a half, this system is expected to provide consistent profits.
It is recommended to use 1:2000 leverage for small accounts with capital less than $1000.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
12%
0
0
USD
USD
213
USD
USD
1
100%
216
57%
100%
1.17
0.11
USD
USD
6%
1:500