Señales / MetaTrader 4 / WATCHER TOWER
Yusron Adi Putranto

WATCHER TOWER

Yusron Adi Putranto
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 12%
Exness-Real18
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
216
Transacciones Rentables:
125 (57.87%)
Transacciones Irrentables:
91 (42.13%)
Mejor transacción:
2.42 USD
Peor transacción:
-3.45 USD
Beneficio Bruto:
158.21 USD (22 498 pips)
Pérdidas Brutas:
-134.89 USD (16 915 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (12.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12.69 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
19.94%
Último trade:
8 minutos
Trades a la semana:
234
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
1.86
Transacciones Largas:
98 (45.37%)
Transacciones Cortas:
118 (54.63%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.11 USD
Beneficio medio:
1.27 USD
Pérdidas medias:
-1.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-9.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.23 USD (7)
Crecimiento al mes:
11.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.40 USD
Máxima:
12.54 USD (5.60%)
Reducción relativa:
De balance:
5.60% (12.54 USD)
De fondos:
2.53% (5.21 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY 22
CHFJPY 20
EURJPY 19
USDJPY 19
EURAUD 16
EURNZD 15
AUDJPY 13
GBPUSD 12
EURCAD 11
USDCAD 8
USDCHF 8
CADJPY 8
NZDJPY 8
EURUSD 7
AUDNZD 7
GBPCHF 6
NZDUSD 4
AUDCHF 4
AUDCAD 2
AUDUSD 2
EURCHF 2
CADCHF 2
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY -6
CHFJPY 0
EURJPY 5
USDJPY -1
EURAUD -6
EURNZD 1
AUDJPY 5
GBPUSD 6
EURCAD 3
USDCAD -3
USDCHF -1
CADJPY 4
NZDJPY 0
EURUSD 10
AUDNZD 1
GBPCHF -2
NZDUSD 3
AUDCHF 3
AUDCAD -3
AUDUSD 4
EURCHF 5
CADCHF -2
EURGBP -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY -496
CHFJPY 293
EURJPY 1.1K
USDJPY 35
EURAUD -667
EURNZD 424
AUDJPY 940
GBPUSD 732
EURCAD 574
USDCAD -287
USDCHF -18
CADJPY 716
NZDJPY 203
EURUSD 1.1K
AUDNZD 298
GBPCHF -65
NZDUSD 389
AUDCHF 265
AUDCAD -365
AUDUSD 404
EURCHF 382
CADCHF -181
EURGBP -159
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.42 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +12.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real6
0.30 × 10
Tickmill-Live10
0.50 × 4
Exness-Real17
0.72 × 181
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICTrading-Live29
1.00 × 1
PUPrime-Live
1.11 × 9
GOMarketsMU-Real 2
1.20 × 15
Exness-Real18
1.25 × 591
Exness-Real29
1.50 × 4
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live05
2.20 × 5
PrimusMarkets-Live-6
2.75 × 24
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
ICMarketsSC-Live23
3.43 × 7
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.83 × 42
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
otros 6...
Fx Diffusion is short for Forex Diffusion.

This system combines various pairs in forex with a total of twenty-eight pairs.

Equipped with a very ideal risk ratio of one to one and a half, this system is expected to provide consistent profits.

It is recommended to use 1:2000 leverage for small accounts with capital less than $1000.

No hay comentarios
2025.12.29 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
