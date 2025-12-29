- Прирост
Всего трейдов:
221
Прибыльных трейдов:
128 (57.91%)
Убыточных трейдов:
93 (42.08%)
Лучший трейд:
2.42 USD
Худший трейд:
-3.45 USD
Общая прибыль:
159.84 USD (22 810 pips)
Общий убыток:
-137.40 USD (17 291 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (12.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.69 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.94%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
238
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.79
Длинных трейдов:
101 (45.70%)
Коротких трейдов:
120 (54.30%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
1.25 USD
Средний убыток:
-1.48 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-9.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.23 USD (7)
Прирост в месяц:
11.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.40 USD
Максимальная:
12.54 USD (5.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.60% (12.54 USD)
По эквити:
2.53% (5.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|22
|CHFJPY
|21
|EURJPY
|19
|USDJPY
|19
|EURAUD
|16
|EURNZD
|16
|AUDJPY
|13
|GBPUSD
|12
|EURCAD
|11
|CADJPY
|9
|NZDJPY
|9
|USDCAD
|8
|USDCHF
|8
|AUDNZD
|8
|EURUSD
|7
|GBPCHF
|6
|NZDUSD
|4
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|-6
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|5
|USDJPY
|-1
|EURAUD
|-6
|EURNZD
|0
|AUDJPY
|5
|GBPUSD
|6
|EURCAD
|3
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|0
|USDCAD
|-3
|USDCHF
|-1
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|10
|GBPCHF
|-2
|NZDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|AUDCAD
|-3
|AUDUSD
|4
|EURCHF
|5
|CADCHF
|-2
|EURGBP
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|-496
|CHFJPY
|464
|EURJPY
|1.1K
|USDJPY
|35
|EURAUD
|-667
|EURNZD
|237
|AUDJPY
|940
|GBPUSD
|732
|EURCAD
|574
|CADJPY
|527
|NZDJPY
|248
|USDCAD
|-287
|USDCHF
|-18
|AUDNZD
|394
|EURUSD
|1.1K
|GBPCHF
|-65
|NZDUSD
|389
|AUDCHF
|265
|AUDCAD
|-365
|AUDUSD
|404
|EURCHF
|382
|CADCHF
|-181
|EURGBP
|-159
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.42 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +12.69 USD
Макс. убыток в серии: -9.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.30 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 4
|
Exness-Real17
|0.72 × 181
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
GOMarketsMU-Real 2
|1.20 × 15
|
Exness-Real18
|1.25 × 591
|
Exness-Real29
|1.50 × 4
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live05
|2.20 × 5
|
PrimusMarkets-Live-6
|2.75 × 24
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|3.43 × 7
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.83 × 42
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
Fx Diffusion is short for Forex Diffusion.
This system combines various pairs in forex with a total of twenty-eight pairs.
Equipped with a very ideal risk ratio of one to one and a half, this system is expected to provide consistent profits.
It is recommended to use 1:2000 leverage for small accounts with capital less than $1000.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
211
USD
USD
1
100%
221
57%
100%
1.16
0.10
USD
USD
6%
1:500