Yusron Adi Putranto

WATCHER TOWER

Yusron Adi Putranto
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 11%
Exness-Real18
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
221
Прибыльных трейдов:
128 (57.91%)
Убыточных трейдов:
93 (42.08%)
Лучший трейд:
2.42 USD
Худший трейд:
-3.45 USD
Общая прибыль:
159.84 USD (22 810 pips)
Общий убыток:
-137.40 USD (17 291 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (12.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.69 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.94%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
238
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.79
Длинных трейдов:
101 (45.70%)
Коротких трейдов:
120 (54.30%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
1.25 USD
Средний убыток:
-1.48 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-9.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.23 USD (7)
Прирост в месяц:
11.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.40 USD
Максимальная:
12.54 USD (5.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.60% (12.54 USD)
По эквити:
2.53% (5.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 22
CHFJPY 21
EURJPY 19
USDJPY 19
EURAUD 16
EURNZD 16
AUDJPY 13
GBPUSD 12
EURCAD 11
CADJPY 9
NZDJPY 9
USDCAD 8
USDCHF 8
AUDNZD 8
EURUSD 7
GBPCHF 6
NZDUSD 4
AUDCHF 4
AUDCAD 2
AUDUSD 2
EURCHF 2
CADCHF 2
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY -6
CHFJPY 1
EURJPY 5
USDJPY -1
EURAUD -6
EURNZD 0
AUDJPY 5
GBPUSD 6
EURCAD 3
CADJPY 2
NZDJPY 0
USDCAD -3
USDCHF -1
AUDNZD 2
EURUSD 10
GBPCHF -2
NZDUSD 3
AUDCHF 3
AUDCAD -3
AUDUSD 4
EURCHF 5
CADCHF -2
EURGBP -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY -496
CHFJPY 464
EURJPY 1.1K
USDJPY 35
EURAUD -667
EURNZD 237
AUDJPY 940
GBPUSD 732
EURCAD 574
CADJPY 527
NZDJPY 248
USDCAD -287
USDCHF -18
AUDNZD 394
EURUSD 1.1K
GBPCHF -65
NZDUSD 389
AUDCHF 265
AUDCAD -365
AUDUSD 404
EURCHF 382
CADCHF -181
EURGBP -159
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.42 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +12.69 USD
Макс. убыток в серии: -9.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real6
0.30 × 10
Tickmill-Live10
0.50 × 4
Exness-Real17
0.72 × 181
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICTrading-Live29
1.00 × 1
PUPrime-Live
1.11 × 9
GOMarketsMU-Real 2
1.20 × 15
Exness-Real18
1.25 × 591
Exness-Real29
1.50 × 4
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live05
2.20 × 5
PrimusMarkets-Live-6
2.75 × 24
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
ICMarketsSC-Live23
3.43 × 7
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.83 × 42
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
Fx Diffusion is short for Forex Diffusion.

This system combines various pairs in forex with a total of twenty-eight pairs.

Equipped with a very ideal risk ratio of one to one and a half, this system is expected to provide consistent profits.

It is recommended to use 1:2000 leverage for small accounts with capital less than $1000.

Нет отзывов
2025.12.29 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.