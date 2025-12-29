Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TickmillUK-Live03 0.00 × 1 ICMarketsEU-Live18 0.00 × 2 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 Exness-Real6 0.30 × 10 Tickmill-Live10 0.50 × 4 Exness-Real17 0.72 × 181 GOMarketsMU-Real 10 1.00 × 3 ICTrading-Live29 1.00 × 1 PUPrime-Live 1.11 × 9 GOMarketsMU-Real 2 1.20 × 15 Exness-Real18 1.25 × 591 Exness-Real29 1.50 × 4 Tickmill-Live09 1.80 × 10 ICMarketsSC-Live05 2.20 × 5 PrimusMarkets-Live-6 2.75 × 24 FxPro.com-Real07 3.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 3.34 × 62 RoboForex-ECN-2 3.40 × 5 ICMarketsSC-Live23 3.43 × 7 Pepperstone-Edge12 3.50 × 2 ICMarketsEU-Live17 4.00 × 2 ICMarketsSC-Live33 4.03 × 38 Exness-Real16 4.83 × 42 VantageInternational-Live 11 5.00 × 1 noch 6 ...