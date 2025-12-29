SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / WATCHER TOWER
Yusron Adi Putranto

WATCHER TOWER

Yusron Adi Putranto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
Exness-Real18
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
228
Gewinntrades:
131 (57.45%)
Verlusttrades:
97 (42.54%)
Bester Trade:
2.42 USD
Schlechtester Trade:
-3.45 USD
Bruttoprofit:
163.26 USD (23 373 pips)
Bruttoverlust:
-142.91 USD (18 053 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (12.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12.69 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
19.94%
Letzter Trade:
28 Minuten
Trades pro Woche:
248
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
1.62
Long-Positionen:
102 (44.74%)
Short-Positionen:
126 (55.26%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
0.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-9.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.23 USD (7)
Wachstum pro Monat :
10.13%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.40 USD
Maximaler:
12.54 USD (5.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.60% (12.54 USD)
Kapital:
2.53% (5.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY 23
CHFJPY 22
EURJPY 19
USDJPY 19
EURAUD 18
EURNZD 16
AUDJPY 14
GBPUSD 12
EURCAD 11
CADJPY 10
NZDJPY 9
USDCAD 8
USDCHF 8
AUDNZD 8
EURUSD 7
GBPCHF 6
NZDUSD 4
AUDCHF 4
AUDCAD 3
AUDUSD 2
EURCHF 2
CADCHF 2
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY -8
CHFJPY -1
EURJPY 5
USDJPY -1
EURAUD -4
EURNZD 0
AUDJPY 4
GBPUSD 6
EURCAD 3
CADJPY 4
NZDJPY 0
USDCAD -3
USDCHF -1
AUDNZD 2
EURUSD 10
GBPCHF -2
NZDUSD 3
AUDCHF 3
AUDCAD -4
AUDUSD 4
EURCHF 5
CADCHF -2
EURGBP -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY -695
CHFJPY 269
EURJPY 1.1K
USDJPY 35
EURAUD -287
EURNZD 237
AUDJPY 764
GBPUSD 732
EURCAD 574
CADJPY 710
NZDJPY 248
USDCAD -287
USDCHF -18
AUDNZD 394
EURUSD 1.1K
GBPCHF -65
NZDUSD 389
AUDCHF 265
AUDCAD -557
AUDUSD 404
EURCHF 382
CADCHF -181
EURGBP -159
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.42 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real6
0.30 × 10
Tickmill-Live10
0.50 × 4
Exness-Real17
0.72 × 181
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICTrading-Live29
1.00 × 1
PUPrime-Live
1.11 × 9
GOMarketsMU-Real 2
1.20 × 15
Exness-Real18
1.25 × 591
Exness-Real29
1.50 × 4
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live05
2.20 × 5
PrimusMarkets-Live-6
2.75 × 24
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
ICMarketsSC-Live23
3.43 × 7
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.83 × 42
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
noch 6 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Fx Diffusion is short for Forex Diffusion.

This system combines various pairs in forex with a total of twenty-eight pairs.

Equipped with a very ideal risk ratio of one to one and a half, this system is expected to provide consistent profits.

It is recommended to use 1:2000 leverage for small accounts with capital less than $1000.

Keine Bewertungen
2025.12.29 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
WATCHER TOWER
30 USD pro Monat
10%
0
0
USD
210
USD
1
100%
228
57%
100%
1.14
0.09
USD
6%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.