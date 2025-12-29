- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
228
Gewinntrades:
131 (57.45%)
Verlusttrades:
97 (42.54%)
Bester Trade:
2.42 USD
Schlechtester Trade:
-3.45 USD
Bruttoprofit:
163.26 USD (23 373 pips)
Bruttoverlust:
-142.91 USD (18 053 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (12.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12.69 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
19.94%
Letzter Trade:
28 Minuten
Trades pro Woche:
248
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
1.62
Long-Positionen:
102 (44.74%)
Short-Positionen:
126 (55.26%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
0.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-9.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.23 USD (7)
Wachstum pro Monat :
10.13%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.40 USD
Maximaler:
12.54 USD (5.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.60% (12.54 USD)
Kapital:
2.53% (5.21 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|22
|EURJPY
|19
|USDJPY
|19
|EURAUD
|18
|EURNZD
|16
|AUDJPY
|14
|GBPUSD
|12
|EURCAD
|11
|CADJPY
|10
|NZDJPY
|9
|USDCAD
|8
|USDCHF
|8
|AUDNZD
|8
|EURUSD
|7
|GBPCHF
|6
|NZDUSD
|4
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|EURCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|-8
|CHFJPY
|-1
|EURJPY
|5
|USDJPY
|-1
|EURAUD
|-4
|EURNZD
|0
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|6
|EURCAD
|3
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|0
|USDCAD
|-3
|USDCHF
|-1
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|10
|GBPCHF
|-2
|NZDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|AUDCAD
|-4
|AUDUSD
|4
|EURCHF
|5
|CADCHF
|-2
|EURGBP
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|-695
|CHFJPY
|269
|EURJPY
|1.1K
|USDJPY
|35
|EURAUD
|-287
|EURNZD
|237
|AUDJPY
|764
|GBPUSD
|732
|EURCAD
|574
|CADJPY
|710
|NZDJPY
|248
|USDCAD
|-287
|USDCHF
|-18
|AUDNZD
|394
|EURUSD
|1.1K
|GBPCHF
|-65
|NZDUSD
|389
|AUDCHF
|265
|AUDCAD
|-557
|AUDUSD
|404
|EURCHF
|382
|CADCHF
|-181
|EURGBP
|-159
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.42 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.23 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.30 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 4
|
Exness-Real17
|0.72 × 181
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
GOMarketsMU-Real 2
|1.20 × 15
|
Exness-Real18
|1.25 × 591
|
Exness-Real29
|1.50 × 4
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live05
|2.20 × 5
|
PrimusMarkets-Live-6
|2.75 × 24
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|3.43 × 7
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.83 × 42
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
Fx Diffusion is short for Forex Diffusion.
This system combines various pairs in forex with a total of twenty-eight pairs.
Equipped with a very ideal risk ratio of one to one and a half, this system is expected to provide consistent profits.
It is recommended to use 1:2000 leverage for small accounts with capital less than $1000.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
10%
0
0
USD
USD
210
USD
USD
1
100%
228
57%
100%
1.14
0.09
USD
USD
6%
1:500