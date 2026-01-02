SinyallerBölümler
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC TURBO

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -49%
4xCube-MT5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 677
Kârla kapanan işlemler:
874 (52.11%)
Zararla kapanan işlemler:
803 (47.88%)
En iyi işlem:
0.87 USD
En kötü işlem:
-0.52 USD
Brüt kâr:
77.94 USD (212 315 pips)
Brüt zarar:
-94.45 USD (256 375 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (1.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.99 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.23%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
111
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
729 (43.47%)
Satış işlemleri:
948 (56.53%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.01 USD
Ortalama kâr:
0.09 USD
Ortalama zarar:
-0.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-2.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.86 USD (16)
Aylık büyüme:
-20.52%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.03 USD
Maksimum:
17.03 USD (39.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.38% (17.03 USD)
Varlığa göre:
2.74% (0.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINZ25xx 1227
WING26xx 281
WINQ25xx 169
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINZ25xx -9
WING26xx -4
WINQ25xx -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINZ25xx -24K
WING26xx -12K
WINQ25xx -8.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.87 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +1.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.02 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 13:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 13:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 13:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.