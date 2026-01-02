SignauxSections
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC TURBO

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 -49%
4xCube-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 677
Bénéfice trades:
874 (52.11%)
Perte trades:
803 (47.88%)
Meilleure transaction:
0.87 USD
Pire transaction:
-0.52 USD
Bénéfice brut:
77.94 USD (212 315 pips)
Perte brute:
-94.45 USD (256 375 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (1.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1.99 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.23%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
111
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.97
Longs trades:
729 (43.47%)
Courts trades:
948 (56.53%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-0.01 USD
Bénéfice moyen:
0.09 USD
Perte moyenne:
-0.12 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-2.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.86 USD (16)
Croissance mensuelle:
-20.52%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.03 USD
Maximal:
17.03 USD (39.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.38% (17.03 USD)
Par fonds propres:
2.74% (0.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINZ25xx 1227
WING26xx 281
WINQ25xx 169
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINZ25xx -9
WING26xx -4
WINQ25xx -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINZ25xx -24K
WING26xx -12K
WINQ25xx -8.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.87 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +1.56 USD
Perte consécutive maximale: -2.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.02 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 13:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 13:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 13:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC TURBO
300 USD par mois
-49%
0
0
USD
23
USD
27
99%
1 677
52%
100%
0.82
-0.01
USD
50%
1:500
