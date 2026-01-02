SegnaliSezioni
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC TURBO

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 -49%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 677
Profit Trade:
874 (52.11%)
Loss Trade:
803 (47.88%)
Best Trade:
0.87 USD
Worst Trade:
-0.52 USD
Profitto lordo:
77.94 USD (212 315 pips)
Perdita lorda:
-94.45 USD (256 375 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (1.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.99 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.23%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
111
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
729 (43.47%)
Short Trade:
948 (56.53%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
0.09 USD
Perdita media:
-0.12 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-2.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.86 USD (16)
Crescita mensile:
-20.52%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.03 USD
Massimale:
17.03 USD (39.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.38% (17.03 USD)
Per equità:
2.74% (0.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINZ25xx 1227
WING26xx 281
WINQ25xx 169
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINZ25xx -9
WING26xx -4
WINQ25xx -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINZ25xx -24K
WING26xx -12K
WINQ25xx -8.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.87 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1.56 USD
Massima perdita consecutiva: -2.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.02 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 13:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 13:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 13:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
