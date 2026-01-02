- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 683
Negociações com lucro:
876 (52.04%)
Negociações com perda:
807 (47.95%)
Melhor negociação:
0.87 USD
Pior negociação:
-0.52 USD
Lucro bruto:
78.20 USD (213 030 pips)
Perda bruta:
-95.10 USD (258 125 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (1.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1.99 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.23%
Último negócio:
22 minutos atrás
Negociações por semana:
110
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.99
Negociações longas:
733 (43.55%)
Negociações curtas:
950 (56.45%)
Fator de lucro:
0.82
Valor esperado:
-0.01 USD
Lucro médio:
0.09 USD
Perda média:
-0.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-2.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.86 USD (16)
Crescimento mensal:
-22.91%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.14 USD
Máximo:
17.14 USD (39.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.63% (17.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.74% (0.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINZ25xx
|1227
|WING26xx
|287
|WINQ25xx
|169
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINZ25xx
|-9
|WING26xx
|-5
|WINQ25xx
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINZ25xx
|-24K
|WING26xx
|-13K
|WINQ25xx
|-8.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.87 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +1.56 USD
Máxima perda consecutiva: -2.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
-50%
0
0
USD
USD
23
USD
USD
27
99%
1 683
52%
100%
0.82
-0.01
USD
USD
51%
1:500