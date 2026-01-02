SinaisSeções
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC TURBO

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 comentários
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 -50%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 683
Negociações com lucro:
876 (52.04%)
Negociações com perda:
807 (47.95%)
Melhor negociação:
0.87 USD
Pior negociação:
-0.52 USD
Lucro bruto:
78.20 USD (213 030 pips)
Perda bruta:
-95.10 USD (258 125 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (1.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1.99 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.23%
Último negócio:
22 minutos atrás
Negociações por semana:
110
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.99
Negociações longas:
733 (43.55%)
Negociações curtas:
950 (56.45%)
Fator de lucro:
0.82
Valor esperado:
-0.01 USD
Lucro médio:
0.09 USD
Perda média:
-0.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-2.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.86 USD (16)
Crescimento mensal:
-22.91%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.14 USD
Máximo:
17.14 USD (39.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.63% (17.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.74% (0.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINZ25xx 1227
WING26xx 287
WINQ25xx 169
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINZ25xx -9
WING26xx -5
WINQ25xx -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINZ25xx -24K
WING26xx -13K
WINQ25xx -8.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.87 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +1.56 USD
Máxima perda consecutiva: -2.86 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.02 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 13:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 13:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 13:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
