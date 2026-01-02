シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC TURBO
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC TURBO

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
レビュー0件
27週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -50%
4xCube-MT5
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 683
利益トレード:
876 (52.04%)
損失トレード:
807 (47.95%)
ベストトレード:
0.87 USD
最悪のトレード:
-0.52 USD
総利益:
78.20 USD (213 030 pips)
総損失:
-95.10 USD (258 125 pips)
最大連続の勝ち:
19 (1.56 USD)
最大連続利益:
1.99 USD (3)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.23%
最近のトレード:
38 分前
1週間当たりの取引:
110
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.99
長いトレード:
733 (43.55%)
短いトレード:
950 (56.45%)
プロフィットファクター:
0.82
期待されたペイオフ:
-0.01 USD
平均利益:
0.09 USD
平均損失:
-0.12 USD
最大連続の負け:
16 (-2.86 USD)
最大連続損失:
-2.86 USD (16)
月間成長:
-22.91%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.14 USD
最大の:
17.14 USD (39.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.63% (17.14 USD)
エクイティによる:
2.74% (0.64 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINZ25xx 1227
WING26xx 287
WINQ25xx 169
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINZ25xx -9
WING26xx -5
WINQ25xx -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINZ25xx -24K
WING26xx -13K
WINQ25xx -8.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.87 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +1.56 USD
最大連続損失: -2.86 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.02 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 13:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 13:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 13:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC TURBO
300 USD/月
-50%
0
0
USD
23
USD
27
99%
1 683
52%
100%
0.82
-0.01
USD
51%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください