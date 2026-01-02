- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 683
利益トレード:
876 (52.04%)
損失トレード:
807 (47.95%)
ベストトレード:
0.87 USD
最悪のトレード:
-0.52 USD
総利益:
78.20 USD (213 030 pips)
総損失:
-95.10 USD (258 125 pips)
最大連続の勝ち:
19 (1.56 USD)
最大連続利益:
1.99 USD (3)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.23%
最近のトレード:
38 分前
1週間当たりの取引:
110
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.99
長いトレード:
733 (43.55%)
短いトレード:
950 (56.45%)
プロフィットファクター:
0.82
期待されたペイオフ:
-0.01 USD
平均利益:
0.09 USD
平均損失:
-0.12 USD
最大連続の負け:
16 (-2.86 USD)
最大連続損失:
-2.86 USD (16)
月間成長:
-22.91%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.14 USD
最大の:
17.14 USD (39.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.63% (17.14 USD)
エクイティによる:
2.74% (0.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINZ25xx
|1227
|WING26xx
|287
|WINQ25xx
|169
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINZ25xx
|-9
|WING26xx
|-5
|WINQ25xx
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINZ25xx
|-24K
|WING26xx
|-13K
|WINQ25xx
|-8.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.87 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +1.56 USD
最大連続損失: -2.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
-50%
0
0
USD
USD
23
USD
USD
27
99%
1 683
52%
100%
0.82
-0.01
USD
USD
51%
1:500