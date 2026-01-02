- Прирост
Всего трейдов:
1 687
Прибыльных трейдов:
879 (52.10%)
Убыточных трейдов:
808 (47.90%)
Лучший трейд:
0.87 USD
Худший трейд:
-0.52 USD
Общая прибыль:
78.28 USD (213 250 pips)
Общий убыток:
-95.17 USD (258 315 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (1.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
1.99 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.23%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
107
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.99
Длинных трейдов:
734 (43.51%)
Коротких трейдов:
953 (56.49%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-0.01 USD
Средняя прибыль:
0.09 USD
Средний убыток:
-0.12 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-2.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.86 USD (16)
Прирост в месяц:
-22.40%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.14 USD
Максимальная:
17.14 USD (39.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.63% (17.14 USD)
По эквити:
2.74% (0.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINZ25xx
|1227
|WING26xx
|291
|WINQ25xx
|169
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINZ25xx
|-9
|WING26xx
|-5
|WINQ25xx
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINZ25xx
|-24K
|WING26xx
|-13K
|WINQ25xx
|-8.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.87 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +1.56 USD
Макс. убыток в серии: -2.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
