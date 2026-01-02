СигналыРазделы
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC TURBO

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 отзывов
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 -50%
4xCube-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 687
Прибыльных трейдов:
879 (52.10%)
Убыточных трейдов:
808 (47.90%)
Лучший трейд:
0.87 USD
Худший трейд:
-0.52 USD
Общая прибыль:
78.28 USD (213 250 pips)
Общий убыток:
-95.17 USD (258 315 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (1.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
1.99 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.23%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
107
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.99
Длинных трейдов:
734 (43.51%)
Коротких трейдов:
953 (56.49%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-0.01 USD
Средняя прибыль:
0.09 USD
Средний убыток:
-0.12 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-2.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.86 USD (16)
Прирост в месяц:
-22.40%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.14 USD
Максимальная:
17.14 USD (39.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.63% (17.14 USD)
По эквити:
2.74% (0.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINZ25xx 1227
WING26xx 291
WINQ25xx 169
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINZ25xx -9
WING26xx -5
WINQ25xx -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINZ25xx -24K
WING26xx -13K
WINQ25xx -8.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.87 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +1.56 USD
Макс. убыток в серии: -2.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.02 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 13:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 13:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 13:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
