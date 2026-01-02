SeñalesSecciones
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC TURBO

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 comentarios
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 -50%
4xCube-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 687
Transacciones Rentables:
879 (52.10%)
Transacciones Irrentables:
808 (47.90%)
Mejor transacción:
0.87 USD
Peor transacción:
-0.52 USD
Beneficio Bruto:
78.28 USD (213 250 pips)
Pérdidas Brutas:
-95.17 USD (258 315 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (1.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1.99 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.23%
Último trade:
58 minutos
Trades a la semana:
107
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.99
Transacciones Largas:
734 (43.51%)
Transacciones Cortas:
953 (56.49%)
Factor de Beneficio:
0.82
Beneficio Esperado:
-0.01 USD
Beneficio medio:
0.09 USD
Pérdidas medias:
-0.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-2.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.86 USD (16)
Crecimiento al mes:
-22.40%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.14 USD
Máxima:
17.14 USD (39.25%)
Reducción relativa:
De balance:
50.63% (17.14 USD)
De fondos:
2.74% (0.64 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINZ25xx 1227
WING26xx 291
WINQ25xx 169
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINZ25xx -9
WING26xx -5
WINQ25xx -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINZ25xx -24K
WING26xx -13K
WINQ25xx -8.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.87 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +1.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.86 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.02 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 13:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 13:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 13:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
