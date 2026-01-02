SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC TURBO
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC TURBO

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 Bewertungen
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -50%
4xCube-MT5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 683
Gewinntrades:
876 (52.04%)
Verlusttrades:
807 (47.95%)
Bester Trade:
0.87 USD
Schlechtester Trade:
-0.52 USD
Bruttoprofit:
78.20 USD (213 030 pips)
Bruttoverlust:
-95.10 USD (258 125 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (1.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1.99 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.23%
Letzter Trade:
51 Minuten
Trades pro Woche:
110
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.99
Long-Positionen:
733 (43.55%)
Short-Positionen:
950 (56.45%)
Profit-Faktor:
0.82
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-2.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.86 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-22.91%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.14 USD
Maximaler:
17.14 USD (39.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.63% (17.14 USD)
Kapital:
2.74% (0.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINZ25xx 1227
WING26xx 287
WINQ25xx 169
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINZ25xx -9
WING26xx -5
WINQ25xx -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINZ25xx -24K
WING26xx -13K
WINQ25xx -8.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.87 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.02 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 13:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 13:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 13:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
