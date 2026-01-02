- 자본
- 축소
트레이드:
1 738
이익 거래:
911 (52.41%)
손실 거래:
827 (47.58%)
최고의 거래:
0.87 USD
최악의 거래:
-0.52 USD
총 수익:
80.93 USD (220 485 pips)
총 손실:
-97.45 USD (264 540 pips)
연속 최대 이익:
19 (1.56 USD)
연속 최대 이익:
1.99 USD (3)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
38.00%
최대 입금량:
11.03%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
84
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.96
롱(주식매수):
754 (43.38%)
숏(주식차입매도):
984 (56.62%)
수익 요인:
0.83
기대수익:
-0.01 USD
평균 이익:
0.09 USD
평균 손실:
-0.12 USD
연속 최대 손실:
16 (-2.86 USD)
연속 최대 손실:
-2.86 USD (16)
월별 성장률:
-22.83%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.14 USD
최대한의:
17.14 USD (39.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.63% (17.14 USD)
자본금별:
2.74% (0.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINZ25xx
|1227
|WING26xx
|342
|WINQ25xx
|169
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINZ25xx
|-9
|WING26xx
|-4
|WINQ25xx
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINZ25xx
|-24K
|WING26xx
|-12K
|WINQ25xx
|-8.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.87 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +1.56 USD
연속 최대 손실: -2.86 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
-49%
0
0
USD
USD
23
USD
USD
28
99%
1 738
52%
38%
0.83
-0.01
USD
USD
51%
1:500