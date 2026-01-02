- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 682
盈利交易:
875 (52.02%)
亏损交易:
807 (47.98%)
最好交易:
0.87 USD
最差交易:
-0.52 USD
毛利:
77.96 USD (212 370 pips)
毛利亏损:
-95.10 USD (258 125 pips)
最大连续赢利:
19 (1.56 USD)
最大连续盈利:
1.99 USD (3)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.23%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
111
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-1.00
长期交易:
733 (43.58%)
短期交易:
949 (56.42%)
利润因子:
0.82
预期回报:
-0.01 USD
平均利润:
0.09 USD
平均损失:
-0.12 USD
最大连续失误:
16 (-2.86 USD)
最大连续亏损:
-2.86 USD (16)
每月增长:
-23.32%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
17.14 USD
最大值:
17.14 USD (39.25%)
相对跌幅:
结余:
50.63% (17.14 USD)
净值:
2.74% (0.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINZ25xx
|1227
|WING26xx
|286
|WINQ25xx
|169
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINZ25xx
|-9
|WING26xx
|-5
|WINQ25xx
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINZ25xx
|-24K
|WING26xx
|-13K
|WINQ25xx
|-8.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.87 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +1.56 USD
最大连续亏损: -2.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
-51%
0
0
USD
USD
22
USD
USD
27
99%
1 682
52%
100%
0.81
-0.01
USD
USD
51%
1:500