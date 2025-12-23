SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ForexOrderFlow dot com
Ryan Woodward

ForexOrderFlow dot com

Ryan Woodward
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Coinexx-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
24 (82.75%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (17.24%)
En iyi işlem:
105.29 USD
En kötü işlem:
-205.11 USD
Brüt kâr:
1 139.77 USD (18 021 pips)
Brüt zarar:
-632.76 USD (6 209 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (561.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
561.22 USD (16)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.43%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.92
Alış işlemleri:
10 (34.48%)
Satış işlemleri:
19 (65.52%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
17.48 USD
Ortalama kâr:
47.49 USD
Ortalama zarar:
-126.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-415.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-415.25 USD (3)
Aylık büyüme:
5.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.29 USD
Maksimum:
549.72 USD (10.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.17% (9.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 6
EURUSD 4
AUDUSD 3
EURGBP 3
EURCHF 2
GBPCHF 2
USDCAD 2
GBPUSD 2
GBPAUD 1
USDCHF 1
AUDCAD 1
USDJPY 1
NZDJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 122
EURUSD 186
AUDUSD 227
EURGBP 101
EURCHF 41
GBPCHF 27
USDCAD -132
GBPUSD -180
GBPAUD 20
USDCHF 4
AUDCAD 9
USDJPY 95
NZDJPY -13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 3.5K
EURUSD 1.6K
AUDUSD 2.3K
EURGBP 431
EURCHF 1K
GBPCHF 1.6K
USDCAD -1K
GBPUSD -1.1K
GBPAUD 1.5K
USDCHF 19
AUDCAD 686
USDJPY 1.2K
NZDJPY 13
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +105.29 USD
En kötü işlem: -205 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +561.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -415.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OxSecurities-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.62 × 4895
BlackBullMarkets-Live
1.01 × 223
Darwinex-Live
1.42 × 2158
FPMarkets-Live
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.64 × 599
ICMarkets-MT5
2.29 × 66
EightcapGlobal-Live
2.33 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.92 × 12
Exness-MT5Real6
3.63 × 8
FusionMarkets-Live
4.49 × 85
Alpari-MT5
4.96 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
5.56 × 213
LiteFinance-MT5
6.49 × 675
Pepperstone-MT5-Live01
6.79 × 56
Hankotrade-Live
8.52 × 278
ForexTimeFXTM-Live02
8.86 × 80
ICMarketsSC-MT5
9.09 × 728
FBS-Real
9.25 × 91
Ava-Real 1-MT5
9.47 × 372
OctaFX-Real
10.79 × 736
XMGlobal-MT5
22.00 × 3
XMTrading-MT5 3
22.67 × 3
Swing trading FX using market microstructure.
İnceleme yok
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 11:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
