Ryan Woodward

ForexOrderFlow dot com

Ryan Woodward
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Coinexx-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
29
Bénéfice trades:
24 (82.75%)
Perte trades:
5 (17.24%)
Meilleure transaction:
105.29 USD
Pire transaction:
-205.11 USD
Bénéfice brut:
1 139.77 USD (18 021 pips)
Perte brute:
-632.76 USD (6 209 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (561.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
561.22 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
20.43%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
0.92
Longs trades:
10 (34.48%)
Courts trades:
19 (65.52%)
Facteur de profit:
1.80
Rendement attendu:
17.48 USD
Bénéfice moyen:
47.49 USD
Perte moyenne:
-126.55 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-415.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-415.25 USD (3)
Croissance mensuelle:
5.17%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.29 USD
Maximal:
549.72 USD (10.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.17% (9.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 6
EURUSD 4
AUDUSD 3
EURGBP 3
EURCHF 2
GBPCHF 2
USDCAD 2
GBPUSD 2
GBPAUD 1
USDCHF 1
AUDCAD 1
USDJPY 1
NZDJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 122
EURUSD 186
AUDUSD 227
EURGBP 101
EURCHF 41
GBPCHF 27
USDCAD -132
GBPUSD -180
GBPAUD 20
USDCHF 4
AUDCAD 9
USDJPY 95
NZDJPY -13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 3.5K
EURUSD 1.6K
AUDUSD 2.3K
EURGBP 431
EURCHF 1K
GBPCHF 1.6K
USDCAD -1K
GBPUSD -1.1K
GBPAUD 1.5K
USDCHF 19
AUDCAD 686
USDJPY 1.2K
NZDJPY 13
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +105.29 USD
Pire transaction: -205 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +561.22 USD
Perte consécutive maximale: -415.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Coinexx-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OxSecurities-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.62 × 4895
BlackBullMarkets-Live
1.01 × 223
Darwinex-Live
1.42 × 2158
FPMarkets-Live
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.64 × 599
ICMarkets-MT5
2.29 × 66
EightcapGlobal-Live
2.33 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.92 × 12
Exness-MT5Real6
3.63 × 8
FusionMarkets-Live
4.49 × 85
Alpari-MT5
4.96 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
5.56 × 213
LiteFinance-MT5
6.49 × 675
Pepperstone-MT5-Live01
6.79 × 56
Hankotrade-Live
8.52 × 278
ForexTimeFXTM-Live02
8.86 × 80
ICMarketsSC-MT5
9.09 × 728
FBS-Real
9.25 × 91
Ava-Real 1-MT5
9.47 × 372
OctaFX-Real
10.79 × 736
XMGlobal-MT5
22.00 × 3
XMTrading-MT5 3
22.67 × 3
Swing trading FX using market microstructure.
Aucun avis
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 11:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
