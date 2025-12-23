- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
30
盈利交易:
24 (80.00%)
亏损交易:
6 (20.00%)
最好交易:
105.29 USD
最差交易:
-205.11 USD
毛利:
1 139.77 USD (18 042 pips)
毛利亏损:
-642.10 USD (6 209 pips)
最大连续赢利:
16 (561.22 USD)
最大连续盈利:
561.22 USD (16)
夏普比率:
0.21
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
20.49%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
6 天
采收率:
0.91
长期交易:
11 (36.67%)
短期交易:
19 (63.33%)
利润因子:
1.78
预期回报:
16.59 USD
平均利润:
47.49 USD
平均损失:
-107.02 USD
最大连续失误:
3 (-415.25 USD)
最大连续亏损:
-415.25 USD (3)
每月增长:
4.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.29 USD
最大值:
549.72 USD (10.00%)
相对跌幅:
结余:
9.99% (549.34 USD)
净值:
0.89% (48.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD
|6
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|3
|EURCHF
|2
|GBPCHF
|2
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|USDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD
|122
|EURUSD
|186
|AUDUSD
|227
|EURGBP
|101
|EURCHF
|41
|GBPCHF
|27
|USDCAD
|-132
|GBPUSD
|-180
|GBPAUD
|20
|USDCHF
|4
|AUDCAD
|9
|USDJPY
|95
|NZDJPY
|-13
|EURCAD
|-9
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD
|3.5K
|EURUSD
|1.6K
|AUDUSD
|2.3K
|EURGBP
|431
|EURCHF
|1K
|GBPCHF
|1.6K
|USDCAD
|-1K
|GBPUSD
|-1.1K
|GBPAUD
|1.5K
|USDCHF
|19
|AUDCAD
|686
|USDJPY
|1.2K
|NZDJPY
|13
|EURCAD
|21
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +105.29 USD
最差交易: -205 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +561.22 USD
最大连续亏损: -415.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Coinexx-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.62 × 4897
|
BlackBullMarkets-Live
|1.01 × 223
|
Darwinex-Live
|1.42 × 2158
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.64 × 599
|
ICMarkets-MT5
|2.25 × 67
|
EightcapGlobal-Live
|2.33 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.92 × 12
|
Exness-MT5Real6
|3.63 × 8
|
FusionMarkets-Live
|4.58 × 86
|
Alpari-MT5
|5.02 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.56 × 213
|
LiteFinance-MT5
|6.49 × 675
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.79 × 56
|
Hankotrade-Live
|8.52 × 278
|
ForexTimeFXTM-Live02
|8.86 × 80
|
ICMarketsSC-MT5
|9.09 × 734
|
FBS-Real
|9.36 × 99
|
Ava-Real 1-MT5
|9.47 × 372
|
OctaFX-Real
|10.79 × 736
|
XMGlobal-MT5
|22.00 × 3
|
XMTrading-MT5 3
|22.67 × 3
Swing trading FX using market microstructure.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
6
0%
30
80%
100%
1.77
16.59
USD
USD
10%
1:100