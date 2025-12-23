- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
26 (81.25%)
Negociações com perda:
6 (18.75%)
Melhor negociação:
105.29 USD
Pior negociação:
-205.11 USD
Lucro bruto:
1 145.46 USD (18 087 pips)
Perda bruta:
-642.25 USD (6 209 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (561.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
561.22 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
20.49%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
0.92
Negociações longas:
13 (40.63%)
Negociações curtas:
19 (59.38%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
15.73 USD
Lucro médio:
44.06 USD
Perda média:
-107.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-415.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-415.25 USD (3)
Crescimento mensal:
4.66%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.29 USD
Máximo:
549.72 USD (10.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.99% (549.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.89% (48.53 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURAUD
|6
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|3
|EURCHF
|2
|GBPCHF
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|GBPAUD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURAUD
|122
|EURUSD
|186
|AUDUSD
|227
|EURGBP
|101
|EURCHF
|41
|GBPCHF
|27
|USDCHF
|9
|USDCAD
|-132
|GBPUSD
|-180
|USDJPY
|96
|GBPAUD
|20
|AUDCAD
|9
|NZDJPY
|-13
|EURCAD
|-9
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURAUD
|3.5K
|EURUSD
|1.6K
|AUDUSD
|2.3K
|EURGBP
|431
|EURCHF
|1K
|GBPCHF
|1.6K
|USDCHF
|52
|USDCAD
|-1K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDJPY
|1.2K
|GBPAUD
|1.5K
|AUDCAD
|686
|NZDJPY
|13
|EURCAD
|21
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +105.29 USD
Pior negociação: -205 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +561.22 USD
Máxima perda consecutiva: -415.25 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Coinexx-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.62 × 4897
|
BlackBullMarkets-Live
|1.01 × 223
|
Darwinex-Live
|1.42 × 2158
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.64 × 599
|
ICMarkets-MT5
|2.25 × 67
|
EightcapGlobal-Live
|2.33 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.92 × 12
|
Exness-MT5Real6
|3.63 × 8
|
FusionMarkets-Live
|4.58 × 86
|
Alpari-MT5
|5.02 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.56 × 213
|
LiteFinance-MT5
|6.49 × 675
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.79 × 56
|
Hankotrade-Live
|8.52 × 278
|
ForexTimeFXTM-Live02
|8.86 × 80
|
ICMarketsSC-MT5
|9.09 × 734
|
FBS-Real
|9.36 × 99
|
Ava-Real 1-MT5
|9.47 × 372
|
OctaFX-Real
|10.79 × 736
|
XMGlobal-MT5
|22.00 × 3
|
XMTrading-MT5 3
|22.67 × 3
Swing trading FX using market microstructure.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
7
0%
32
81%
100%
1.78
15.73
USD
USD
10%
1:100