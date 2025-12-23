SinaisSeções
Ryan Woodward

ForexOrderFlow dot com

Ryan Woodward
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 10%
Coinexx-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
26 (81.25%)
Negociações com perda:
6 (18.75%)
Melhor negociação:
105.29 USD
Pior negociação:
-205.11 USD
Lucro bruto:
1 145.46 USD (18 087 pips)
Perda bruta:
-642.25 USD (6 209 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (561.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
561.22 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
20.49%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
0.92
Negociações longas:
13 (40.63%)
Negociações curtas:
19 (59.38%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
15.73 USD
Lucro médio:
44.06 USD
Perda média:
-107.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-415.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-415.25 USD (3)
Crescimento mensal:
4.66%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.29 USD
Máximo:
549.72 USD (10.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.99% (549.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.89% (48.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUD 6
EURUSD 4
AUDUSD 3
EURGBP 3
EURCHF 2
GBPCHF 2
USDCHF 2
USDCAD 2
GBPUSD 2
USDJPY 2
GBPAUD 1
AUDCAD 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUD 122
EURUSD 186
AUDUSD 227
EURGBP 101
EURCHF 41
GBPCHF 27
USDCHF 9
USDCAD -132
GBPUSD -180
USDJPY 96
GBPAUD 20
AUDCAD 9
NZDJPY -13
EURCAD -9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUD 3.5K
EURUSD 1.6K
AUDUSD 2.3K
EURGBP 431
EURCHF 1K
GBPCHF 1.6K
USDCHF 52
USDCAD -1K
GBPUSD -1.1K
USDJPY 1.2K
GBPAUD 1.5K
AUDCAD 686
NZDJPY 13
EURCAD 21
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +105.29 USD
Pior negociação: -205 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +561.22 USD
Máxima perda consecutiva: -415.25 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Coinexx-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OxSecurities-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.62 × 4897
BlackBullMarkets-Live
1.01 × 223
Darwinex-Live
1.42 × 2158
FPMarkets-Live
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.64 × 599
ICMarkets-MT5
2.25 × 67
EightcapGlobal-Live
2.33 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.92 × 12
Exness-MT5Real6
3.63 × 8
FusionMarkets-Live
4.58 × 86
Alpari-MT5
5.02 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
5.56 × 213
LiteFinance-MT5
6.49 × 675
Pepperstone-MT5-Live01
6.79 × 56
Hankotrade-Live
8.52 × 278
ForexTimeFXTM-Live02
8.86 × 80
ICMarketsSC-MT5
9.09 × 734
FBS-Real
9.36 × 99
Ava-Real 1-MT5
9.47 × 372
OctaFX-Real
10.79 × 736
XMGlobal-MT5
22.00 × 3
XMTrading-MT5 3
22.67 × 3
Swing trading FX using market microstructure.
2025.12.26 10:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 11:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
