Trade:
29
Profit Trade:
24 (82.75%)
Loss Trade:
5 (17.24%)
Best Trade:
105.29 USD
Worst Trade:
-205.11 USD
Profitto lordo:
1 139.77 USD (18 021 pips)
Perdita lorda:
-632.76 USD (6 209 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (561.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
561.22 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.43%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.92
Long Trade:
10 (34.48%)
Short Trade:
19 (65.52%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
17.48 USD
Profitto medio:
47.49 USD
Perdita media:
-126.55 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-415.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-415.25 USD (3)
Crescita mensile:
5.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.29 USD
Massimale:
549.72 USD (10.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.17% (9.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|6
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|3
|EURCHF
|2
|GBPCHF
|2
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|USDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|122
|EURUSD
|186
|AUDUSD
|227
|EURGBP
|101
|EURCHF
|41
|GBPCHF
|27
|USDCAD
|-132
|GBPUSD
|-180
|GBPAUD
|20
|USDCHF
|4
|AUDCAD
|9
|USDJPY
|95
|NZDJPY
|-13
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|3.5K
|EURUSD
|1.6K
|AUDUSD
|2.3K
|EURGBP
|431
|EURCHF
|1K
|GBPCHF
|1.6K
|USDCAD
|-1K
|GBPUSD
|-1.1K
|GBPAUD
|1.5K
|USDCHF
|19
|AUDCAD
|686
|USDJPY
|1.2K
|NZDJPY
|13
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Best Trade: +105.29 USD
Worst Trade: -205 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +561.22 USD
Massima perdita consecutiva: -415.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.62 × 4895
|
BlackBullMarkets-Live
|1.01 × 223
|
Darwinex-Live
|1.42 × 2158
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.64 × 599
|
ICMarkets-MT5
|2.29 × 66
|
EightcapGlobal-Live
|2.33 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.92 × 12
|
Exness-MT5Real6
|3.63 × 8
|
FusionMarkets-Live
|4.49 × 85
|
Alpari-MT5
|4.96 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.56 × 213
|
LiteFinance-MT5
|6.49 × 675
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.79 × 56
|
Hankotrade-Live
|8.52 × 278
|
ForexTimeFXTM-Live02
|8.86 × 80
|
ICMarketsSC-MT5
|9.09 × 728
|
FBS-Real
|9.25 × 91
|
Ava-Real 1-MT5
|9.47 × 372
|
OctaFX-Real
|10.79 × 736
|
XMGlobal-MT5
|22.00 × 3
|
XMTrading-MT5 3
|22.67 × 3
Swing trading FX using market microstructure.
