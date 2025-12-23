시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / ForexOrderFlow dot Com
Ryan Woodward

ForexOrderFlow dot Com

Ryan Woodward
0 리뷰
안정성
8
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 12%
Coinexx-Live
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
41
이익 거래:
32 (78.04%)
손실 거래:
9 (21.95%)
최고의 거래:
105.29 USD
최악의 거래:
-205.11 USD
총 수익:
1 364.18 USD (21 109 pips)
총 손실:
-771.16 USD (7 137 pips)
연속 최대 이익:
16 (561.22 USD)
연속 최대 이익:
561.22 USD (16)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
21.38%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
1.08
롱(주식매수):
15 (36.59%)
숏(주식차입매도):
26 (63.41%)
수익 요인:
1.77
기대수익:
14.46 USD
평균 이익:
42.63 USD
평균 손실:
-85.68 USD
연속 최대 손실:
3 (-415.25 USD)
연속 최대 손실:
-415.25 USD (3)
월별 성장률:
4.67%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.29 USD
최대한의:
549.72 USD (10.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.99% (549.34 USD)
자본금별:
6.17% (341.36 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURAUD 6
EURUSD 6
AUDUSD 3
EURGBP 3
USDCAD 3
USDJPY 3
EURCHF 2
GBPCHF 2
USDCHF 2
AUDCAD 2
GBPUSD 2
NZDUSD 2
AUDCHF 2
GBPAUD 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURAUD 122
EURUSD 324
AUDUSD 227
EURGBP 101
USDCAD -129
USDJPY 124
EURCHF 41
GBPCHF 27
USDCHF 9
AUDCAD -31
GBPUSD -180
NZDUSD -46
AUDCHF 8
GBPAUD 20
NZDJPY -13
EURCAD -9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURAUD 3.5K
EURUSD 3.1K
AUDUSD 2.3K
EURGBP 431
USDCAD -955
USDJPY 2K
EURCHF 1K
GBPCHF 1.6K
USDCHF 52
AUDCAD 493
GBPUSD -1.1K
NZDUSD -303
AUDCHF 305
GBPAUD 1.5K
NZDJPY 13
EURCAD 21
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +105.29 USD
최악의 거래: -205 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +561.22 USD
연속 최대 손실: -415.25 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Coinexx-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.62 × 4909
BlackBullMarkets-Live
1.01 × 223
Darwinex-Live
1.42 × 2158
FPMarkets-Live
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.64 × 599
ICMarkets-MT5
2.19 × 69
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.92 × 12
EightcapGlobal-Live
3.00 × 4
Exness-MT5Real6
3.63 × 8
FusionMarkets-Live
4.58 × 86
Alpari-MT5
5.02 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
5.56 × 213
LiteFinance-MT5
6.49 × 675
Pepperstone-MT5-Live01
6.79 × 56
Hankotrade-Live
8.52 × 278
ForexTimeFXTM-Live02
8.86 × 80
Ava-Real 1-MT5
8.91 × 466
ICMarketsSC-MT5
9.08 × 735
FBS-Real
9.73 × 105
OctaFX-Real
10.79 × 736
XMTrading-MT5 3
11.33 × 6
XMGlobal-MT5
18.50 × 4
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Swing trading FX using market microstructure.
리뷰 없음
2025.12.26 10:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 11:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
ForexOrderFlow dot Com
월별 30 USD
12%
0
0
USD
5.5K
USD
8
0%
41
78%
100%
1.76
14.46
USD
10%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.