- 자본
- 축소
트레이드:
41
이익 거래:
32 (78.04%)
손실 거래:
9 (21.95%)
최고의 거래:
105.29 USD
최악의 거래:
-205.11 USD
총 수익:
1 364.18 USD (21 109 pips)
총 손실:
-771.16 USD (7 137 pips)
연속 최대 이익:
16 (561.22 USD)
연속 최대 이익:
561.22 USD (16)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
21.38%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
1.08
롱(주식매수):
15 (36.59%)
숏(주식차입매도):
26 (63.41%)
수익 요인:
1.77
기대수익:
14.46 USD
평균 이익:
42.63 USD
평균 손실:
-85.68 USD
연속 최대 손실:
3 (-415.25 USD)
연속 최대 손실:
-415.25 USD (3)
월별 성장률:
4.67%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.29 USD
최대한의:
549.72 USD (10.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.99% (549.34 USD)
자본금별:
6.17% (341.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURAUD
|6
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|3
|USDCAD
|3
|USDJPY
|3
|EURCHF
|2
|GBPCHF
|2
|USDCHF
|2
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|2
|GBPAUD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURAUD
|122
|EURUSD
|324
|AUDUSD
|227
|EURGBP
|101
|USDCAD
|-129
|USDJPY
|124
|EURCHF
|41
|GBPCHF
|27
|USDCHF
|9
|AUDCAD
|-31
|GBPUSD
|-180
|NZDUSD
|-46
|AUDCHF
|8
|GBPAUD
|20
|NZDJPY
|-13
|EURCAD
|-9
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURAUD
|3.5K
|EURUSD
|3.1K
|AUDUSD
|2.3K
|EURGBP
|431
|USDCAD
|-955
|USDJPY
|2K
|EURCHF
|1K
|GBPCHF
|1.6K
|USDCHF
|52
|AUDCAD
|493
|GBPUSD
|-1.1K
|NZDUSD
|-303
|AUDCHF
|305
|GBPAUD
|1.5K
|NZDJPY
|13
|EURCAD
|21
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +105.29 USD
최악의 거래: -205 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +561.22 USD
연속 최대 손실: -415.25 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Coinexx-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.62 × 4909
|
BlackBullMarkets-Live
|1.01 × 223
|
Darwinex-Live
|1.42 × 2158
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.64 × 599
|
ICMarkets-MT5
|2.19 × 69
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.92 × 12
|
EightcapGlobal-Live
|3.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|3.63 × 8
|
FusionMarkets-Live
|4.58 × 86
|
Alpari-MT5
|5.02 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.56 × 213
|
LiteFinance-MT5
|6.49 × 675
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.79 × 56
|
Hankotrade-Live
|8.52 × 278
|
ForexTimeFXTM-Live02
|8.86 × 80
|
Ava-Real 1-MT5
|8.91 × 466
|
ICMarketsSC-MT5
|9.08 × 735
|
FBS-Real
|9.73 × 105
|
OctaFX-Real
|10.79 × 736
|
XMTrading-MT5 3
|11.33 × 6
|
XMGlobal-MT5
|18.50 × 4
Swing trading FX using market microstructure.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
12%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
8
0%
41
78%
100%
1.76
14.46
USD
USD
10%
1:100