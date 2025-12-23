SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / ForexOrderFlow dot com
Ryan Woodward

ForexOrderFlow dot com

Ryan Woodward
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
Coinexx-Live
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
26 (81.25%)
Verlusttrades:
6 (18.75%)
Bester Trade:
105.29 USD
Schlechtester Trade:
-205.11 USD
Bruttoprofit:
1 145.46 USD (18 087 pips)
Bruttoverlust:
-642.40 USD (6 209 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (561.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
561.22 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
20.49%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
0.92
Long-Positionen:
13 (40.63%)
Short-Positionen:
19 (59.38%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
15.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
44.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-107.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-415.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-415.25 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.75%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.29 USD
Maximaler:
549.72 USD (10.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.99% (549.34 USD)
Kapital:
0.89% (48.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUD 6
EURUSD 4
AUDUSD 3
EURGBP 3
EURCHF 2
GBPCHF 2
USDCHF 2
USDCAD 2
GBPUSD 2
USDJPY 2
GBPAUD 1
AUDCAD 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD 122
EURUSD 186
AUDUSD 227
EURGBP 101
EURCHF 41
GBPCHF 27
USDCHF 9
USDCAD -132
GBPUSD -180
USDJPY 96
GBPAUD 20
AUDCAD 9
NZDJPY -13
EURCAD -9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD 3.5K
EURUSD 1.6K
AUDUSD 2.3K
EURGBP 431
EURCHF 1K
GBPCHF 1.6K
USDCHF 52
USDCAD -1K
GBPUSD -1.1K
USDJPY 1.2K
GBPAUD 1.5K
AUDCAD 686
NZDJPY 13
EURCAD 21
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +105.29 USD
Schlechtester Trade: -205 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +561.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -415.25 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Coinexx-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OxSecurities-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.62 × 4897
BlackBullMarkets-Live
1.01 × 223
Darwinex-Live
1.42 × 2158
FPMarkets-Live
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.64 × 599
ICMarkets-MT5
2.25 × 67
EightcapGlobal-Live
2.33 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.92 × 12
Exness-MT5Real6
3.63 × 8
FusionMarkets-Live
4.58 × 86
Alpari-MT5
5.02 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
5.56 × 213
LiteFinance-MT5
6.49 × 675
Pepperstone-MT5-Live01
6.79 × 56
Hankotrade-Live
8.52 × 278
ForexTimeFXTM-Live02
8.86 × 80
ICMarketsSC-MT5
9.09 × 734
FBS-Real
9.36 × 99
Ava-Real 1-MT5
9.47 × 372
OctaFX-Real
10.79 × 736
XMGlobal-MT5
22.00 × 3
XMTrading-MT5 3
22.67 × 3
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Swing trading FX using market microstructure.
Keine Bewertungen
2025.12.26 10:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 11:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ForexOrderFlow dot com
30 USD pro Monat
10%
0
0
USD
5.4K
USD
7
0%
32
81%
100%
1.78
15.72
USD
10%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.