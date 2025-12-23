- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
26 (81.25%)
損失トレード:
6 (18.75%)
ベストトレード:
105.29 USD
最悪のトレード:
-205.11 USD
総利益:
1 145.46 USD (18 087 pips)
総損失:
-642.25 USD (6 209 pips)
最大連続の勝ち:
16 (561.22 USD)
最大連続利益:
561.22 USD (16)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
20.49%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
0.92
長いトレード:
13 (40.63%)
短いトレード:
19 (59.38%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
15.73 USD
平均利益:
44.06 USD
平均損失:
-107.04 USD
最大連続の負け:
3 (-415.25 USD)
最大連続損失:
-415.25 USD (3)
月間成長:
4.66%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.29 USD
最大の:
549.72 USD (10.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.99% (549.34 USD)
エクイティによる:
0.89% (48.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUD
|6
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|3
|EURCHF
|2
|GBPCHF
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|GBPAUD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUD
|122
|EURUSD
|186
|AUDUSD
|227
|EURGBP
|101
|EURCHF
|41
|GBPCHF
|27
|USDCHF
|9
|USDCAD
|-132
|GBPUSD
|-180
|USDJPY
|96
|GBPAUD
|20
|AUDCAD
|9
|NZDJPY
|-13
|EURCAD
|-9
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUD
|3.5K
|EURUSD
|1.6K
|AUDUSD
|2.3K
|EURGBP
|431
|EURCHF
|1K
|GBPCHF
|1.6K
|USDCHF
|52
|USDCAD
|-1K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDJPY
|1.2K
|GBPAUD
|1.5K
|AUDCAD
|686
|NZDJPY
|13
|EURCAD
|21
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +105.29 USD
最悪のトレード: -205 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +561.22 USD
最大連続損失: -415.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Coinexx-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.62 × 4897
|
BlackBullMarkets-Live
|1.01 × 223
|
Darwinex-Live
|1.42 × 2158
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.64 × 599
|
ICMarkets-MT5
|2.25 × 67
|
EightcapGlobal-Live
|2.33 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.92 × 12
|
Exness-MT5Real6
|3.63 × 8
|
FusionMarkets-Live
|4.58 × 86
|
Alpari-MT5
|5.02 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.56 × 213
|
LiteFinance-MT5
|6.49 × 675
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.79 × 56
|
Hankotrade-Live
|8.52 × 278
|
ForexTimeFXTM-Live02
|8.86 × 80
|
ICMarketsSC-MT5
|9.09 × 734
|
FBS-Real
|9.36 × 99
|
Ava-Real 1-MT5
|9.47 × 372
|
OctaFX-Real
|10.79 × 736
|
XMGlobal-MT5
|22.00 × 3
|
XMTrading-MT5 3
|22.67 × 3
Swing trading FX using market microstructure.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
10%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
7
0%
32
81%
100%
1.78
15.73
USD
USD
10%
1:100