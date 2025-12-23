SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / ForexOrderFlow dot com
Ryan Woodward

ForexOrderFlow dot com

Ryan Woodward
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 10%
Coinexx-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
26 (81.25%)
Transacciones Irrentables:
6 (18.75%)
Mejor transacción:
105.29 USD
Peor transacción:
-205.11 USD
Beneficio Bruto:
1 145.46 USD (18 087 pips)
Pérdidas Brutas:
-642.25 USD (6 209 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (561.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
561.22 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
20.49%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
0.92
Transacciones Largas:
13 (40.63%)
Transacciones Cortas:
19 (59.38%)
Factor de Beneficio:
1.78
Beneficio Esperado:
15.73 USD
Beneficio medio:
44.06 USD
Pérdidas medias:
-107.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-415.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-415.25 USD (3)
Crecimiento al mes:
4.66%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.29 USD
Máxima:
549.72 USD (10.00%)
Reducción relativa:
De balance:
9.99% (549.34 USD)
De fondos:
0.89% (48.53 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURAUD 6
EURUSD 4
AUDUSD 3
EURGBP 3
EURCHF 2
GBPCHF 2
USDCHF 2
USDCAD 2
GBPUSD 2
USDJPY 2
GBPAUD 1
AUDCAD 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURAUD 122
EURUSD 186
AUDUSD 227
EURGBP 101
EURCHF 41
GBPCHF 27
USDCHF 9
USDCAD -132
GBPUSD -180
USDJPY 96
GBPAUD 20
AUDCAD 9
NZDJPY -13
EURCAD -9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURAUD 3.5K
EURUSD 1.6K
AUDUSD 2.3K
EURGBP 431
EURCHF 1K
GBPCHF 1.6K
USDCHF 52
USDCAD -1K
GBPUSD -1.1K
USDJPY 1.2K
GBPAUD 1.5K
AUDCAD 686
NZDJPY 13
EURCAD 21
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +105.29 USD
Peor transacción: -205 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +561.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -415.25 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Coinexx-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OxSecurities-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.62 × 4897
BlackBullMarkets-Live
1.01 × 223
Darwinex-Live
1.42 × 2158
FPMarkets-Live
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.64 × 599
ICMarkets-MT5
2.25 × 67
EightcapGlobal-Live
2.33 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.92 × 12
Exness-MT5Real6
3.63 × 8
FusionMarkets-Live
4.58 × 86
Alpari-MT5
5.02 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
5.56 × 213
LiteFinance-MT5
6.49 × 675
Pepperstone-MT5-Live01
6.79 × 56
Hankotrade-Live
8.52 × 278
ForexTimeFXTM-Live02
8.86 × 80
ICMarketsSC-MT5
9.09 × 734
FBS-Real
9.36 × 99
Ava-Real 1-MT5
9.47 × 372
OctaFX-Real
10.79 × 736
XMGlobal-MT5
22.00 × 3
XMTrading-MT5 3
22.67 × 3
Swing trading FX using market microstructure.
No hay comentarios
2025.12.26 10:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 11:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ForexOrderFlow dot com
30 USD al mes
10%
0
0
USD
5.4K
USD
7
0%
32
81%
100%
1.78
15.73
USD
10%
1:100
