Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OxSecurities-Live 0.00 × 2 Coinexx-Live 0.62 × 4897 BlackBullMarkets-Live 1.01 × 223 Darwinex-Live 1.42 × 2158 FPMarkets-Live 1.50 × 4 RoboForex-ECN 1.64 × 599 ICMarkets-MT5 2.25 × 67 EightcapGlobal-Live 2.33 × 3 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.92 × 12 Exness-MT5Real6 3.63 × 8 FusionMarkets-Live 4.58 × 86 Alpari-MT5 5.02 × 109 ICMarketsSC-MT5-2 5.56 × 213 LiteFinance-MT5 6.49 × 675 Pepperstone-MT5-Live01 6.79 × 56 Hankotrade-Live 8.52 × 278 ForexTimeFXTM-Live02 8.86 × 80 ICMarketsSC-MT5 9.09 × 734 FBS-Real 9.36 × 99 Ava-Real 1-MT5 9.47 × 372 OctaFX-Real 10.79 × 736 XMGlobal-MT5 22.00 × 3 XMTrading-MT5 3 22.67 × 3 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика