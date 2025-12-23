СигналыРазделы
Ryan Woodward

ForexOrderFlow dot com

Ryan Woodward
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 10%
Coinexx-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
24 (80.00%)
Убыточных трейдов:
6 (20.00%)
Лучший трейд:
105.29 USD
Худший трейд:
-205.11 USD
Общая прибыль:
1 139.77 USD (18 042 pips)
Общий убыток:
-642.10 USD (6 209 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (561.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
561.22 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
20.49%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
0.91
Длинных трейдов:
11 (36.67%)
Коротких трейдов:
19 (63.33%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
16.59 USD
Средняя прибыль:
47.49 USD
Средний убыток:
-107.02 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-415.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-415.25 USD (3)
Прирост в месяц:
4.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.29 USD
Максимальная:
549.72 USD (10.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.99% (549.34 USD)
По эквити:
0.87% (47.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD 6
EURUSD 4
AUDUSD 3
EURGBP 3
EURCHF 2
GBPCHF 2
USDCAD 2
GBPUSD 2
GBPAUD 1
USDCHF 1
AUDCAD 1
USDJPY 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD 122
EURUSD 186
AUDUSD 227
EURGBP 101
EURCHF 41
GBPCHF 27
USDCAD -132
GBPUSD -180
GBPAUD 20
USDCHF 4
AUDCAD 9
USDJPY 95
NZDJPY -13
EURCAD -9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD 3.5K
EURUSD 1.6K
AUDUSD 2.3K
EURGBP 431
EURCHF 1K
GBPCHF 1.6K
USDCAD -1K
GBPUSD -1.1K
GBPAUD 1.5K
USDCHF 19
AUDCAD 686
USDJPY 1.2K
NZDJPY 13
EURCAD 21
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +105.29 USD
Худший трейд: -205 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +561.22 USD
Макс. убыток в серии: -415.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OxSecurities-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.62 × 4897
BlackBullMarkets-Live
1.01 × 223
Darwinex-Live
1.42 × 2158
FPMarkets-Live
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.64 × 599
ICMarkets-MT5
2.25 × 67
EightcapGlobal-Live
2.33 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.92 × 12
Exness-MT5Real6
3.63 × 8
FusionMarkets-Live
4.58 × 86
Alpari-MT5
5.02 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
5.56 × 213
LiteFinance-MT5
6.49 × 675
Pepperstone-MT5-Live01
6.79 × 56
Hankotrade-Live
8.52 × 278
ForexTimeFXTM-Live02
8.86 × 80
ICMarketsSC-MT5
9.09 × 734
FBS-Real
9.36 × 99
Ava-Real 1-MT5
9.47 × 372
OctaFX-Real
10.79 × 736
XMGlobal-MT5
22.00 × 3
XMTrading-MT5 3
22.67 × 3
Swing trading FX using market microstructure.
Нет отзывов
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 11:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
