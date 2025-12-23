- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
24 (80.00%)
Убыточных трейдов:
6 (20.00%)
Лучший трейд:
105.29 USD
Худший трейд:
-205.11 USD
Общая прибыль:
1 139.77 USD (18 042 pips)
Общий убыток:
-642.10 USD (6 209 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (561.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
561.22 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
20.49%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
0.91
Длинных трейдов:
11 (36.67%)
Коротких трейдов:
19 (63.33%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
16.59 USD
Средняя прибыль:
47.49 USD
Средний убыток:
-107.02 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-415.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-415.25 USD (3)
Прирост в месяц:
4.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.29 USD
Максимальная:
549.72 USD (10.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.99% (549.34 USD)
По эквити:
0.87% (47.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD
|6
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|3
|EURCHF
|2
|GBPCHF
|2
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|USDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD
|122
|EURUSD
|186
|AUDUSD
|227
|EURGBP
|101
|EURCHF
|41
|GBPCHF
|27
|USDCAD
|-132
|GBPUSD
|-180
|GBPAUD
|20
|USDCHF
|4
|AUDCAD
|9
|USDJPY
|95
|NZDJPY
|-13
|EURCAD
|-9
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD
|3.5K
|EURUSD
|1.6K
|AUDUSD
|2.3K
|EURGBP
|431
|EURCHF
|1K
|GBPCHF
|1.6K
|USDCAD
|-1K
|GBPUSD
|-1.1K
|GBPAUD
|1.5K
|USDCHF
|19
|AUDCAD
|686
|USDJPY
|1.2K
|NZDJPY
|13
|EURCAD
|21
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +105.29 USD
Худший трейд: -205 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +561.22 USD
Макс. убыток в серии: -415.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.62 × 4897
|
BlackBullMarkets-Live
|1.01 × 223
|
Darwinex-Live
|1.42 × 2158
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.64 × 599
|
ICMarkets-MT5
|2.25 × 67
|
EightcapGlobal-Live
|2.33 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.92 × 12
|
Exness-MT5Real6
|3.63 × 8
|
FusionMarkets-Live
|4.58 × 86
|
Alpari-MT5
|5.02 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.56 × 213
|
LiteFinance-MT5
|6.49 × 675
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.79 × 56
|
Hankotrade-Live
|8.52 × 278
|
ForexTimeFXTM-Live02
|8.86 × 80
|
ICMarketsSC-MT5
|9.09 × 734
|
FBS-Real
|9.36 × 99
|
Ava-Real 1-MT5
|9.47 × 372
|
OctaFX-Real
|10.79 × 736
|
XMGlobal-MT5
|22.00 × 3
|
XMTrading-MT5 3
|22.67 × 3
Swing trading FX using market microstructure.
