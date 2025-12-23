SinyallerBölümler
Juanda Setiawan

SpartanTraderCommunity

Juanda Setiawan
0 inceleme
Güvenilirlik
65 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 311%
MegaMenaraMas-MT5-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
417
Kârla kapanan işlemler:
323 (77.45%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (22.54%)
En iyi işlem:
10 289.50 USD
En kötü işlem:
-4 459.50 USD
Brüt kâr:
172 570.72 USD (332 786 pips)
Brüt zarar:
-65 335.97 USD (125 723 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (37 653.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37 653.59 USD (39)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.03
Alış işlemleri:
310 (74.34%)
Satış işlemleri:
107 (25.66%)
Kâr faktörü:
2.64
Beklenen getiri:
257.16 USD
Ortalama kâr:
534.27 USD
Ortalama zarar:
-695.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-7 894.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 645.50 USD (3)
Aylık büyüme:
20.29%
Yıllık tahmin:
246.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 028.77 USD
Maksimum:
13 350.44 USD (16.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.38% (13 344.44 USD)
Varlığa göre:
1.86% (2 471.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.MF10 301
EURJPY.MF10 16
GBPJPY.MF10 14
USDCHF.MF10 14
USDJPY.MF10 13
GBPUSD.MF10 11
AUDUSD.MF10 11
EURUSD.MF10 11
USDCAD.MF10 6
NZDUSD.MF10 5
EURCAD.MF10 4
GBPAUD.MF10 3
EURAUD.MF10 3
CHFJPY.MF10 2
NZDJPY.MF10 2
CADJPY.MF10 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.MF10 108K
EURJPY.MF10 147
GBPJPY.MF10 -341
USDCHF.MF10 -565
USDJPY.MF10 -102
GBPUSD.MF10 1.1K
AUDUSD.MF10 -784
EURUSD.MF10 -693
USDCAD.MF10 473
NZDUSD.MF10 -734
EURCAD.MF10 367
GBPAUD.MF10 327
EURAUD.MF10 218
CHFJPY.MF10 321
NZDJPY.MF10 202
CADJPY.MF10 -250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.MF10 205K
EURJPY.MF10 762
GBPJPY.MF10 -490
USDCHF.MF10 -649
USDJPY.MF10 -2.6K
GBPUSD.MF10 2.3K
AUDUSD.MF10 -1.2K
EURUSD.MF10 -865
USDCAD.MF10 1.5K
NZDUSD.MF10 -1.3K
EURCAD.MF10 1.2K
GBPAUD.MF10 1.1K
EURAUD.MF10 720
CHFJPY.MF10 1.8K
NZDJPY.MF10 653
CADJPY.MF10 -777
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10 289.50 USD
En kötü işlem: -4 460 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +37 653.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 894.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MegaMenaraMas-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.12.23 05:53
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 05:53
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.74% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
