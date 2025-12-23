- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
422
Negociações com lucro:
328 (77.72%)
Negociações com perda:
94 (22.27%)
Melhor negociação:
10 289.50 USD
Pior negociação:
-4 459.50 USD
Lucro bruto:
173 189.72 USD (334 021 pips)
Perda bruta:
-65 348.47 USD (125 723 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (37 653.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
37 653.59 USD (39)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
8.08
Negociações longas:
315 (74.64%)
Negociações curtas:
107 (25.36%)
Fator de lucro:
2.65
Valor esperado:
255.55 USD
Lucro médio:
528.02 USD
Perda média:
-695.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-7 894.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10 645.50 USD (3)
Crescimento mensal:
20.51%
Previsão anual:
248.80%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 028.77 USD
Máximo:
13 350.44 USD (16.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.38% (13 344.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.18% (2 899.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.MF10
|306
|EURJPY.MF10
|16
|GBPJPY.MF10
|14
|USDCHF.MF10
|14
|USDJPY.MF10
|13
|GBPUSD.MF10
|11
|AUDUSD.MF10
|11
|EURUSD.MF10
|11
|USDCAD.MF10
|6
|NZDUSD.MF10
|5
|EURCAD.MF10
|4
|GBPAUD.MF10
|3
|EURAUD.MF10
|3
|CHFJPY.MF10
|2
|NZDJPY.MF10
|2
|CADJPY.MF10
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.MF10
|108K
|EURJPY.MF10
|147
|GBPJPY.MF10
|-341
|USDCHF.MF10
|-565
|USDJPY.MF10
|-102
|GBPUSD.MF10
|1.1K
|AUDUSD.MF10
|-784
|EURUSD.MF10
|-693
|USDCAD.MF10
|473
|NZDUSD.MF10
|-734
|EURCAD.MF10
|367
|GBPAUD.MF10
|327
|EURAUD.MF10
|218
|CHFJPY.MF10
|321
|NZDJPY.MF10
|202
|CADJPY.MF10
|-250
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.MF10
|206K
|EURJPY.MF10
|762
|GBPJPY.MF10
|-490
|USDCHF.MF10
|-649
|USDJPY.MF10
|-2.6K
|GBPUSD.MF10
|2.3K
|AUDUSD.MF10
|-1.2K
|EURUSD.MF10
|-865
|USDCAD.MF10
|1.5K
|NZDUSD.MF10
|-1.3K
|EURCAD.MF10
|1.2K
|GBPAUD.MF10
|1.1K
|EURAUD.MF10
|720
|CHFJPY.MF10
|1.8K
|NZDJPY.MF10
|653
|CADJPY.MF10
|-777
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10 289.50 USD
Pior negociação: -4 460 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 39
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +37 653.59 USD
Máxima perda consecutiva: -7 894.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MegaMenaraMas-MT5-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
