Juanda Setiawan

SpartanTraderCommunity

Juanda Setiawan
0 comentários
Confiabilidade
66 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2024 312%
MegaMenaraMas-MT5-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
422
Negociações com lucro:
328 (77.72%)
Negociações com perda:
94 (22.27%)
Melhor negociação:
10 289.50 USD
Pior negociação:
-4 459.50 USD
Lucro bruto:
173 189.72 USD (334 021 pips)
Perda bruta:
-65 348.47 USD (125 723 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (37 653.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
37 653.59 USD (39)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
8.08
Negociações longas:
315 (74.64%)
Negociações curtas:
107 (25.36%)
Fator de lucro:
2.65
Valor esperado:
255.55 USD
Lucro médio:
528.02 USD
Perda média:
-695.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-7 894.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10 645.50 USD (3)
Crescimento mensal:
20.51%
Previsão anual:
248.80%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 028.77 USD
Máximo:
13 350.44 USD (16.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.38% (13 344.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.18% (2 899.76 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.MF10 306
EURJPY.MF10 16
GBPJPY.MF10 14
USDCHF.MF10 14
USDJPY.MF10 13
GBPUSD.MF10 11
AUDUSD.MF10 11
EURUSD.MF10 11
USDCAD.MF10 6
NZDUSD.MF10 5
EURCAD.MF10 4
GBPAUD.MF10 3
EURAUD.MF10 3
CHFJPY.MF10 2
NZDJPY.MF10 2
CADJPY.MF10 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.MF10 108K
EURJPY.MF10 147
GBPJPY.MF10 -341
USDCHF.MF10 -565
USDJPY.MF10 -102
GBPUSD.MF10 1.1K
AUDUSD.MF10 -784
EURUSD.MF10 -693
USDCAD.MF10 473
NZDUSD.MF10 -734
EURCAD.MF10 367
GBPAUD.MF10 327
EURAUD.MF10 218
CHFJPY.MF10 321
NZDJPY.MF10 202
CADJPY.MF10 -250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.MF10 206K
EURJPY.MF10 762
GBPJPY.MF10 -490
USDCHF.MF10 -649
USDJPY.MF10 -2.6K
GBPUSD.MF10 2.3K
AUDUSD.MF10 -1.2K
EURUSD.MF10 -865
USDCAD.MF10 1.5K
NZDUSD.MF10 -1.3K
EURCAD.MF10 1.2K
GBPAUD.MF10 1.1K
EURAUD.MF10 720
CHFJPY.MF10 1.8K
NZDJPY.MF10 653
CADJPY.MF10 -777
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10 289.50 USD
Pior negociação: -4 460 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 39
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +37 653.59 USD
Máxima perda consecutiva: -7 894.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MegaMenaraMas-MT5-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.23 05:53
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 05:53
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.74% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
