시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / SpartanTraderCommunity
Juanda Setiawan

SpartanTraderCommunity

Juanda Setiawan
0 리뷰
안정성
67
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 337%
MegaMenaraMas-MT5-Live
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
436
이익 거래:
340 (77.98%)
손실 거래:
96 (22.02%)
최고의 거래:
10 289.50 USD
최악의 거래:
-6 377.00 USD
총 수익:
191 149.22 USD (370 149 pips)
총 손실:
-75 213.47 USD (135 530 pips)
연속 최대 이익:
39 (37 653.59 USD)
연속 최대 이익:
37 653.59 USD (39)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.07%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
8.68
롱(주식매수):
325 (74.54%)
숏(주식차입매도):
111 (25.46%)
수익 요인:
2.54
기대수익:
265.91 USD
평균 이익:
562.20 USD
평균 손실:
-783.47 USD
연속 최대 손실:
6 (-7 894.00 USD)
연속 최대 손실:
-10 645.50 USD (3)
월별 성장률:
22.74%
연간 예측:
275.85%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 028.77 USD
최대한의:
13 350.44 USD (16.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.38% (13 344.44 USD)
자본금별:
10.87% (15 805.80 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.MF10 320
EURJPY.MF10 16
GBPJPY.MF10 14
USDCHF.MF10 14
USDJPY.MF10 13
GBPUSD.MF10 11
AUDUSD.MF10 11
EURUSD.MF10 11
USDCAD.MF10 6
NZDUSD.MF10 5
EURCAD.MF10 4
GBPAUD.MF10 3
EURAUD.MF10 3
CHFJPY.MF10 2
NZDJPY.MF10 2
CADJPY.MF10 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.MF10 116K
EURJPY.MF10 147
GBPJPY.MF10 -341
USDCHF.MF10 -565
USDJPY.MF10 -102
GBPUSD.MF10 1.1K
AUDUSD.MF10 -784
EURUSD.MF10 -693
USDCAD.MF10 473
NZDUSD.MF10 -734
EURCAD.MF10 367
GBPAUD.MF10 327
EURAUD.MF10 218
CHFJPY.MF10 321
NZDJPY.MF10 202
CADJPY.MF10 -250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.MF10 232K
EURJPY.MF10 762
GBPJPY.MF10 -490
USDCHF.MF10 -649
USDJPY.MF10 -2.6K
GBPUSD.MF10 2.3K
AUDUSD.MF10 -1.2K
EURUSD.MF10 -865
USDCAD.MF10 1.5K
NZDUSD.MF10 -1.3K
EURCAD.MF10 1.2K
GBPAUD.MF10 1.1K
EURAUD.MF10 720
CHFJPY.MF10 1.8K
NZDJPY.MF10 653
CADJPY.MF10 -777
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +10 289.50 USD
최악의 거래: -6 377 USD
연속 최대 이익: 39
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +37 653.59 USD
연속 최대 손실: -7 894.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MegaMenaraMas-MT5-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.23 05:53
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 05:53
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.74% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
SpartanTraderCommunity
월별 100 USD
337%
0
0
USD
141K
USD
67
0%
436
77%
100%
2.54
265.91
USD
23%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.