- 자본
- 축소
트레이드:
436
이익 거래:
340 (77.98%)
손실 거래:
96 (22.02%)
최고의 거래:
10 289.50 USD
최악의 거래:
-6 377.00 USD
총 수익:
191 149.22 USD (370 149 pips)
총 손실:
-75 213.47 USD (135 530 pips)
연속 최대 이익:
39 (37 653.59 USD)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.07%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
8.68
롱(주식매수):
325 (74.54%)
숏(주식차입매도):
111 (25.46%)
수익 요인:
2.54
기대수익:
265.91 USD
평균 이익:
562.20 USD
평균 손실:
-783.47 USD
연속 최대 손실:
6 (-7 894.00 USD)
월별 성장률:
22.74%
연간 예측:
275.85%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 028.77 USD
최대한의:
13 350.44 USD (16.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.38% (13 344.44 USD)
자본금별:
10.87% (15 805.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.MF10
|320
|EURJPY.MF10
|16
|GBPJPY.MF10
|14
|USDCHF.MF10
|14
|USDJPY.MF10
|13
|GBPUSD.MF10
|11
|AUDUSD.MF10
|11
|EURUSD.MF10
|11
|USDCAD.MF10
|6
|NZDUSD.MF10
|5
|EURCAD.MF10
|4
|GBPAUD.MF10
|3
|EURAUD.MF10
|3
|CHFJPY.MF10
|2
|NZDJPY.MF10
|2
|CADJPY.MF10
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.MF10
|116K
|EURJPY.MF10
|147
|GBPJPY.MF10
|-341
|USDCHF.MF10
|-565
|USDJPY.MF10
|-102
|GBPUSD.MF10
|1.1K
|AUDUSD.MF10
|-784
|EURUSD.MF10
|-693
|USDCAD.MF10
|473
|NZDUSD.MF10
|-734
|EURCAD.MF10
|367
|GBPAUD.MF10
|327
|EURAUD.MF10
|218
|CHFJPY.MF10
|321
|NZDJPY.MF10
|202
|CADJPY.MF10
|-250
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.MF10
|232K
|EURJPY.MF10
|762
|GBPJPY.MF10
|-490
|USDCHF.MF10
|-649
|USDJPY.MF10
|-2.6K
|GBPUSD.MF10
|2.3K
|AUDUSD.MF10
|-1.2K
|EURUSD.MF10
|-865
|USDCAD.MF10
|1.5K
|NZDUSD.MF10
|-1.3K
|EURCAD.MF10
|1.2K
|GBPAUD.MF10
|1.1K
|EURAUD.MF10
|720
|CHFJPY.MF10
|1.8K
|NZDJPY.MF10
|653
|CADJPY.MF10
|-777
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
