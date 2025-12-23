SignauxSections
Juanda Setiawan

SpartanTraderCommunity

Juanda Setiawan
0 avis
Fiabilité
65 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 311%
MegaMenaraMas-MT5-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
417
Bénéfice trades:
323 (77.45%)
Perte trades:
94 (22.54%)
Meilleure transaction:
10 289.50 USD
Pire transaction:
-4 459.50 USD
Bénéfice brut:
172 570.72 USD (332 786 pips)
Perte brute:
-65 335.97 USD (125 723 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (37 653.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
37 653.59 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
8.03
Longs trades:
310 (74.34%)
Courts trades:
107 (25.66%)
Facteur de profit:
2.64
Rendement attendu:
257.16 USD
Bénéfice moyen:
534.27 USD
Perte moyenne:
-695.06 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-7 894.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 645.50 USD (3)
Croissance mensuelle:
20.29%
Prévision annuelle:
246.18%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 028.77 USD
Maximal:
13 350.44 USD (16.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.38% (13 344.44 USD)
Par fonds propres:
1.86% (2 471.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.MF10 301
EURJPY.MF10 16
GBPJPY.MF10 14
USDCHF.MF10 14
USDJPY.MF10 13
GBPUSD.MF10 11
AUDUSD.MF10 11
EURUSD.MF10 11
USDCAD.MF10 6
NZDUSD.MF10 5
EURCAD.MF10 4
GBPAUD.MF10 3
EURAUD.MF10 3
CHFJPY.MF10 2
NZDJPY.MF10 2
CADJPY.MF10 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.MF10 108K
EURJPY.MF10 147
GBPJPY.MF10 -341
USDCHF.MF10 -565
USDJPY.MF10 -102
GBPUSD.MF10 1.1K
AUDUSD.MF10 -784
EURUSD.MF10 -693
USDCAD.MF10 473
NZDUSD.MF10 -734
EURCAD.MF10 367
GBPAUD.MF10 327
EURAUD.MF10 218
CHFJPY.MF10 321
NZDJPY.MF10 202
CADJPY.MF10 -250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.MF10 205K
EURJPY.MF10 762
GBPJPY.MF10 -490
USDCHF.MF10 -649
USDJPY.MF10 -2.6K
GBPUSD.MF10 2.3K
AUDUSD.MF10 -1.2K
EURUSD.MF10 -865
USDCAD.MF10 1.5K
NZDUSD.MF10 -1.3K
EURCAD.MF10 1.2K
GBPAUD.MF10 1.1K
EURAUD.MF10 720
CHFJPY.MF10 1.8K
NZDJPY.MF10 653
CADJPY.MF10 -777
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10 289.50 USD
Pire transaction: -4 460 USD
Gains consécutifs maximales: 39
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +37 653.59 USD
Perte consécutive maximale: -7 894.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MegaMenaraMas-MT5-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.12.23 05:53
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 05:53
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.74% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
