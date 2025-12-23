SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SpartanTraderCommunity
Juanda Setiawan

SpartanTraderCommunity

Juanda Setiawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
66 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 319%
MegaMenaraMas-MT5-Live
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
426
Gewinntrades:
332 (77.93%)
Verlusttrades:
94 (22.07%)
Bester Trade:
10 289.50 USD
Schlechtester Trade:
-4 459.50 USD
Bruttoprofit:
175 326.22 USD (338 291 pips)
Bruttoverlust:
-65 358.47 USD (125 723 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (37 653.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
37 653.59 USD (39)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.95%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
8.24
Long-Positionen:
319 (74.88%)
Short-Positionen:
107 (25.12%)
Profit-Faktor:
2.68
Mathematische Gewinnerwartung:
258.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
528.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-695.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-7 894.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 645.50 USD (3)
Wachstum pro Monat :
21.50%
Jahresprognose:
260.88%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 028.77 USD
Maximaler:
13 350.44 USD (16.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.38% (13 344.44 USD)
Kapital:
2.74% (3 673.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.MF10 310
EURJPY.MF10 16
GBPJPY.MF10 14
USDCHF.MF10 14
USDJPY.MF10 13
GBPUSD.MF10 11
AUDUSD.MF10 11
EURUSD.MF10 11
USDCAD.MF10 6
NZDUSD.MF10 5
EURCAD.MF10 4
GBPAUD.MF10 3
EURAUD.MF10 3
CHFJPY.MF10 2
NZDJPY.MF10 2
CADJPY.MF10 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.MF10 110K
EURJPY.MF10 147
GBPJPY.MF10 -341
USDCHF.MF10 -565
USDJPY.MF10 -102
GBPUSD.MF10 1.1K
AUDUSD.MF10 -784
EURUSD.MF10 -693
USDCAD.MF10 473
NZDUSD.MF10 -734
EURCAD.MF10 367
GBPAUD.MF10 327
EURAUD.MF10 218
CHFJPY.MF10 321
NZDJPY.MF10 202
CADJPY.MF10 -250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.MF10 210K
EURJPY.MF10 762
GBPJPY.MF10 -490
USDCHF.MF10 -649
USDJPY.MF10 -2.6K
GBPUSD.MF10 2.3K
AUDUSD.MF10 -1.2K
EURUSD.MF10 -865
USDCAD.MF10 1.5K
NZDUSD.MF10 -1.3K
EURCAD.MF10 1.2K
GBPAUD.MF10 1.1K
EURAUD.MF10 720
CHFJPY.MF10 1.8K
NZDJPY.MF10 653
CADJPY.MF10 -777
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10 289.50 USD
Schlechtester Trade: -4 460 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 39
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +37 653.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 894.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MegaMenaraMas-MT5-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.23 05:53
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 05:53
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.74% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SpartanTraderCommunity
100 USD pro Monat
319%
0
0
USD
135K
USD
66
0%
426
77%
100%
2.68
258.14
USD
23%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.