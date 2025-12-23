SeñalesSecciones
Juanda Setiawan

SpartanTraderCommunity

Juanda Setiawan
0 comentarios
Fiabilidad
66 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2024 312%
MegaMenaraMas-MT5-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
422
Transacciones Rentables:
328 (77.72%)
Transacciones Irrentables:
94 (22.27%)
Mejor transacción:
10 289.50 USD
Peor transacción:
-4 459.50 USD
Beneficio Bruto:
173 189.72 USD (334 021 pips)
Pérdidas Brutas:
-65 348.47 USD (125 723 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (37 653.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
37 653.59 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.48%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
8.08
Transacciones Largas:
315 (74.64%)
Transacciones Cortas:
107 (25.36%)
Factor de Beneficio:
2.65
Beneficio Esperado:
255.55 USD
Beneficio medio:
528.02 USD
Pérdidas medias:
-695.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-7 894.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10 645.50 USD (3)
Crecimiento al mes:
20.51%
Pronóstico anual:
248.80%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 028.77 USD
Máxima:
13 350.44 USD (16.33%)
Reducción relativa:
De balance:
23.38% (13 344.44 USD)
De fondos:
2.18% (2 899.76 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.MF10 306
EURJPY.MF10 16
GBPJPY.MF10 14
USDCHF.MF10 14
USDJPY.MF10 13
GBPUSD.MF10 11
AUDUSD.MF10 11
EURUSD.MF10 11
USDCAD.MF10 6
NZDUSD.MF10 5
EURCAD.MF10 4
GBPAUD.MF10 3
EURAUD.MF10 3
CHFJPY.MF10 2
NZDJPY.MF10 2
CADJPY.MF10 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.MF10 108K
EURJPY.MF10 147
GBPJPY.MF10 -341
USDCHF.MF10 -565
USDJPY.MF10 -102
GBPUSD.MF10 1.1K
AUDUSD.MF10 -784
EURUSD.MF10 -693
USDCAD.MF10 473
NZDUSD.MF10 -734
EURCAD.MF10 367
GBPAUD.MF10 327
EURAUD.MF10 218
CHFJPY.MF10 321
NZDJPY.MF10 202
CADJPY.MF10 -250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.MF10 206K
EURJPY.MF10 762
GBPJPY.MF10 -490
USDCHF.MF10 -649
USDJPY.MF10 -2.6K
GBPUSD.MF10 2.3K
AUDUSD.MF10 -1.2K
EURUSD.MF10 -865
USDCAD.MF10 1.5K
NZDUSD.MF10 -1.3K
EURCAD.MF10 1.2K
GBPAUD.MF10 1.1K
EURAUD.MF10 720
CHFJPY.MF10 1.8K
NZDJPY.MF10 653
CADJPY.MF10 -777
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10 289.50 USD
Peor transacción: -4 460 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 39
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +37 653.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7 894.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MegaMenaraMas-MT5-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.23 05:53
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 05:53
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.74% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
