Juanda Setiawan

SpartanTraderCommunity

Juanda Setiawan
0 recensioni
Affidabilità
65 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 311%
MegaMenaraMas-MT5-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
417
Profit Trade:
323 (77.45%)
Loss Trade:
94 (22.54%)
Best Trade:
10 289.50 USD
Worst Trade:
-4 459.50 USD
Profitto lordo:
172 570.72 USD (332 786 pips)
Perdita lorda:
-65 335.97 USD (125 723 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (37 653.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37 653.59 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.03
Long Trade:
310 (74.34%)
Short Trade:
107 (25.66%)
Fattore di profitto:
2.64
Profitto previsto:
257.16 USD
Profitto medio:
534.27 USD
Perdita media:
-695.06 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-7 894.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 645.50 USD (3)
Crescita mensile:
20.29%
Previsione annuale:
246.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 028.77 USD
Massimale:
13 350.44 USD (16.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.38% (13 344.44 USD)
Per equità:
1.86% (2 471.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.MF10 301
EURJPY.MF10 16
GBPJPY.MF10 14
USDCHF.MF10 14
USDJPY.MF10 13
GBPUSD.MF10 11
AUDUSD.MF10 11
EURUSD.MF10 11
USDCAD.MF10 6
NZDUSD.MF10 5
EURCAD.MF10 4
GBPAUD.MF10 3
EURAUD.MF10 3
CHFJPY.MF10 2
NZDJPY.MF10 2
CADJPY.MF10 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.MF10 108K
EURJPY.MF10 147
GBPJPY.MF10 -341
USDCHF.MF10 -565
USDJPY.MF10 -102
GBPUSD.MF10 1.1K
AUDUSD.MF10 -784
EURUSD.MF10 -693
USDCAD.MF10 473
NZDUSD.MF10 -734
EURCAD.MF10 367
GBPAUD.MF10 327
EURAUD.MF10 218
CHFJPY.MF10 321
NZDJPY.MF10 202
CADJPY.MF10 -250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.MF10 205K
EURJPY.MF10 762
GBPJPY.MF10 -490
USDCHF.MF10 -649
USDJPY.MF10 -2.6K
GBPUSD.MF10 2.3K
AUDUSD.MF10 -1.2K
EURUSD.MF10 -865
USDCAD.MF10 1.5K
NZDUSD.MF10 -1.3K
EURCAD.MF10 1.2K
GBPAUD.MF10 1.1K
EURAUD.MF10 720
CHFJPY.MF10 1.8K
NZDJPY.MF10 653
CADJPY.MF10 -777
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10 289.50 USD
Worst Trade: -4 460 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +37 653.59 USD
Massima perdita consecutiva: -7 894.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MegaMenaraMas-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.23 05:53
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 05:53
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.74% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.