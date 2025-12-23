シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SpartanTraderCommunity
Juanda Setiawan

SpartanTraderCommunity

Juanda Setiawan
レビュー0件
信頼性
66週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 312%
MegaMenaraMas-MT5-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
422
利益トレード:
328 (77.72%)
損失トレード:
94 (22.27%)
ベストトレード:
10 289.50 USD
最悪のトレード:
-4 459.50 USD
総利益:
173 189.72 USD (334 021 pips)
総損失:
-65 348.47 USD (125 723 pips)
最大連続の勝ち:
39 (37 653.59 USD)
最大連続利益:
37 653.59 USD (39)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
8.08
長いトレード:
315 (74.64%)
短いトレード:
107 (25.36%)
プロフィットファクター:
2.65
期待されたペイオフ:
255.55 USD
平均利益:
528.02 USD
平均損失:
-695.20 USD
最大連続の負け:
6 (-7 894.00 USD)
最大連続損失:
-10 645.50 USD (3)
月間成長:
20.51%
年間予想:
248.80%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 028.77 USD
最大の:
13 350.44 USD (16.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.38% (13 344.44 USD)
エクイティによる:
2.18% (2 899.76 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.MF10 306
EURJPY.MF10 16
GBPJPY.MF10 14
USDCHF.MF10 14
USDJPY.MF10 13
GBPUSD.MF10 11
AUDUSD.MF10 11
EURUSD.MF10 11
USDCAD.MF10 6
NZDUSD.MF10 5
EURCAD.MF10 4
GBPAUD.MF10 3
EURAUD.MF10 3
CHFJPY.MF10 2
NZDJPY.MF10 2
CADJPY.MF10 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.MF10 108K
EURJPY.MF10 147
GBPJPY.MF10 -341
USDCHF.MF10 -565
USDJPY.MF10 -102
GBPUSD.MF10 1.1K
AUDUSD.MF10 -784
EURUSD.MF10 -693
USDCAD.MF10 473
NZDUSD.MF10 -734
EURCAD.MF10 367
GBPAUD.MF10 327
EURAUD.MF10 218
CHFJPY.MF10 321
NZDJPY.MF10 202
CADJPY.MF10 -250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.MF10 206K
EURJPY.MF10 762
GBPJPY.MF10 -490
USDCHF.MF10 -649
USDJPY.MF10 -2.6K
GBPUSD.MF10 2.3K
AUDUSD.MF10 -1.2K
EURUSD.MF10 -865
USDCAD.MF10 1.5K
NZDUSD.MF10 -1.3K
EURCAD.MF10 1.2K
GBPAUD.MF10 1.1K
EURAUD.MF10 720
CHFJPY.MF10 1.8K
NZDJPY.MF10 653
CADJPY.MF10 -777
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10 289.50 USD
最悪のトレード: -4 460 USD
最大連続の勝ち: 39
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +37 653.59 USD
最大連続損失: -7 894.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MegaMenaraMas-MT5-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.23 05:53
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 05:53
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.74% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
