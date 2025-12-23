信号部分
Juanda Setiawan

SpartanTraderCommunity

Juanda Setiawan
0条评论
可靠性
66
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2024 311%
MegaMenaraMas-MT5-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
420
盈利交易:
326 (77.61%)
亏损交易:
94 (22.38%)
最好交易:
10 289.50 USD
最差交易:
-4 459.50 USD
毛利:
172 860.72 USD (333 364 pips)
毛利亏损:
-65 345.97 USD (125 723 pips)
最大连续赢利:
39 (37 653.59 USD)
最大连续盈利:
37 653.59 USD (39)
夏普比率:
0.21
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.48%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
8.05
长期交易:
313 (74.52%)
短期交易:
107 (25.48%)
利润因子:
2.65
预期回报:
255.99 USD
平均利润:
530.25 USD
平均损失:
-695.17 USD
最大连续失误:
6 (-7 894.00 USD)
最大连续亏损:
-10 645.50 USD (3)
每月增长:
20.21%
年度预测:
245.24%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 028.77 USD
最大值:
13 350.44 USD (16.33%)
相对跌幅:
结余:
23.38% (13 344.44 USD)
净值:
2.18% (2 899.76 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.MF10 304
EURJPY.MF10 16
GBPJPY.MF10 14
USDCHF.MF10 14
USDJPY.MF10 13
GBPUSD.MF10 11
AUDUSD.MF10 11
EURUSD.MF10 11
USDCAD.MF10 6
NZDUSD.MF10 5
EURCAD.MF10 4
GBPAUD.MF10 3
EURAUD.MF10 3
CHFJPY.MF10 2
NZDJPY.MF10 2
CADJPY.MF10 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.MF10 108K
EURJPY.MF10 147
GBPJPY.MF10 -341
USDCHF.MF10 -565
USDJPY.MF10 -102
GBPUSD.MF10 1.1K
AUDUSD.MF10 -784
EURUSD.MF10 -693
USDCAD.MF10 473
NZDUSD.MF10 -734
EURCAD.MF10 367
GBPAUD.MF10 327
EURAUD.MF10 218
CHFJPY.MF10 321
NZDJPY.MF10 202
CADJPY.MF10 -250
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.MF10 205K
EURJPY.MF10 762
GBPJPY.MF10 -490
USDCHF.MF10 -649
USDJPY.MF10 -2.6K
GBPUSD.MF10 2.3K
AUDUSD.MF10 -1.2K
EURUSD.MF10 -865
USDCAD.MF10 1.5K
NZDUSD.MF10 -1.3K
EURCAD.MF10 1.2K
GBPAUD.MF10 1.1K
EURAUD.MF10 720
CHFJPY.MF10 1.8K
NZDJPY.MF10 653
CADJPY.MF10 -777
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10 289.50 USD
最差交易: -4 460 USD
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +37 653.59 USD
最大连续亏损: -7 894.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MegaMenaraMas-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.23 05:53
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 05:53
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.74% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
