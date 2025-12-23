- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
420
盈利交易:
326 (77.61%)
亏损交易:
94 (22.38%)
最好交易:
10 289.50 USD
最差交易:
-4 459.50 USD
毛利:
172 860.72 USD (333 364 pips)
毛利亏损:
-65 345.97 USD (125 723 pips)
最大连续赢利:
39 (37 653.59 USD)
最大连续盈利:
37 653.59 USD (39)
夏普比率:
0.21
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.48%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
8.05
长期交易:
313 (74.52%)
短期交易:
107 (25.48%)
利润因子:
2.65
预期回报:
255.99 USD
平均利润:
530.25 USD
平均损失:
-695.17 USD
最大连续失误:
6 (-7 894.00 USD)
最大连续亏损:
-10 645.50 USD (3)
每月增长:
20.21%
年度预测:
245.24%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 028.77 USD
最大值:
13 350.44 USD (16.33%)
相对跌幅:
结余:
23.38% (13 344.44 USD)
净值:
2.18% (2 899.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.MF10
|304
|EURJPY.MF10
|16
|GBPJPY.MF10
|14
|USDCHF.MF10
|14
|USDJPY.MF10
|13
|GBPUSD.MF10
|11
|AUDUSD.MF10
|11
|EURUSD.MF10
|11
|USDCAD.MF10
|6
|NZDUSD.MF10
|5
|EURCAD.MF10
|4
|GBPAUD.MF10
|3
|EURAUD.MF10
|3
|CHFJPY.MF10
|2
|NZDJPY.MF10
|2
|CADJPY.MF10
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.MF10
|108K
|EURJPY.MF10
|147
|GBPJPY.MF10
|-341
|USDCHF.MF10
|-565
|USDJPY.MF10
|-102
|GBPUSD.MF10
|1.1K
|AUDUSD.MF10
|-784
|EURUSD.MF10
|-693
|USDCAD.MF10
|473
|NZDUSD.MF10
|-734
|EURCAD.MF10
|367
|GBPAUD.MF10
|327
|EURAUD.MF10
|218
|CHFJPY.MF10
|321
|NZDJPY.MF10
|202
|CADJPY.MF10
|-250
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.MF10
|205K
|EURJPY.MF10
|762
|GBPJPY.MF10
|-490
|USDCHF.MF10
|-649
|USDJPY.MF10
|-2.6K
|GBPUSD.MF10
|2.3K
|AUDUSD.MF10
|-1.2K
|EURUSD.MF10
|-865
|USDCAD.MF10
|1.5K
|NZDUSD.MF10
|-1.3K
|EURCAD.MF10
|1.2K
|GBPAUD.MF10
|1.1K
|EURAUD.MF10
|720
|CHFJPY.MF10
|1.8K
|NZDJPY.MF10
|653
|CADJPY.MF10
|-777
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10 289.50 USD
最差交易: -4 460 USD
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +37 653.59 USD
最大连续亏损: -7 894.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MegaMenaraMas-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
