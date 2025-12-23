- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
417
Прибыльных трейдов:
323 (77.45%)
Убыточных трейдов:
94 (22.54%)
Лучший трейд:
10 289.50 USD
Худший трейд:
-4 459.50 USD
Общая прибыль:
172 570.72 USD (332 786 pips)
Общий убыток:
-65 335.97 USD (125 723 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (37 653.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
37 653.59 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.03
Длинных трейдов:
310 (74.34%)
Коротких трейдов:
107 (25.66%)
Профит фактор:
2.64
Мат. ожидание:
257.16 USD
Средняя прибыль:
534.27 USD
Средний убыток:
-695.06 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-7 894.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 645.50 USD (3)
Прирост в месяц:
20.29%
Годовой прогноз:
246.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 028.77 USD
Максимальная:
13 350.44 USD (16.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.38% (13 344.44 USD)
По эквити:
1.98% (2 618.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.MF10
|301
|EURJPY.MF10
|16
|GBPJPY.MF10
|14
|USDCHF.MF10
|14
|USDJPY.MF10
|13
|GBPUSD.MF10
|11
|AUDUSD.MF10
|11
|EURUSD.MF10
|11
|USDCAD.MF10
|6
|NZDUSD.MF10
|5
|EURCAD.MF10
|4
|GBPAUD.MF10
|3
|EURAUD.MF10
|3
|CHFJPY.MF10
|2
|NZDJPY.MF10
|2
|CADJPY.MF10
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.MF10
|108K
|EURJPY.MF10
|147
|GBPJPY.MF10
|-341
|USDCHF.MF10
|-565
|USDJPY.MF10
|-102
|GBPUSD.MF10
|1.1K
|AUDUSD.MF10
|-784
|EURUSD.MF10
|-693
|USDCAD.MF10
|473
|NZDUSD.MF10
|-734
|EURCAD.MF10
|367
|GBPAUD.MF10
|327
|EURAUD.MF10
|218
|CHFJPY.MF10
|321
|NZDJPY.MF10
|202
|CADJPY.MF10
|-250
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.MF10
|205K
|EURJPY.MF10
|762
|GBPJPY.MF10
|-490
|USDCHF.MF10
|-649
|USDJPY.MF10
|-2.6K
|GBPUSD.MF10
|2.3K
|AUDUSD.MF10
|-1.2K
|EURUSD.MF10
|-865
|USDCAD.MF10
|1.5K
|NZDUSD.MF10
|-1.3K
|EURCAD.MF10
|1.2K
|GBPAUD.MF10
|1.1K
|EURAUD.MF10
|720
|CHFJPY.MF10
|1.8K
|NZDJPY.MF10
|653
|CADJPY.MF10
|-777
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10 289.50 USD
Худший трейд: -4 460 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +37 653.59 USD
Макс. убыток в серии: -7 894.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MegaMenaraMas-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
311%
0
0
USD
USD
133K
USD
USD
65
0%
417
77%
100%
2.64
257.16
USD
USD
23%
1:100