Juanda Setiawan

SpartanTraderCommunity

Juanda Setiawan
0 отзывов
Надежность
65 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2024 311%
MegaMenaraMas-MT5-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
417
Прибыльных трейдов:
323 (77.45%)
Убыточных трейдов:
94 (22.54%)
Лучший трейд:
10 289.50 USD
Худший трейд:
-4 459.50 USD
Общая прибыль:
172 570.72 USD (332 786 pips)
Общий убыток:
-65 335.97 USD (125 723 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (37 653.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
37 653.59 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.03
Длинных трейдов:
310 (74.34%)
Коротких трейдов:
107 (25.66%)
Профит фактор:
2.64
Мат. ожидание:
257.16 USD
Средняя прибыль:
534.27 USD
Средний убыток:
-695.06 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-7 894.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 645.50 USD (3)
Прирост в месяц:
20.29%
Годовой прогноз:
246.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 028.77 USD
Максимальная:
13 350.44 USD (16.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.38% (13 344.44 USD)
По эквити:
1.98% (2 618.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.MF10 301
EURJPY.MF10 16
GBPJPY.MF10 14
USDCHF.MF10 14
USDJPY.MF10 13
GBPUSD.MF10 11
AUDUSD.MF10 11
EURUSD.MF10 11
USDCAD.MF10 6
NZDUSD.MF10 5
EURCAD.MF10 4
GBPAUD.MF10 3
EURAUD.MF10 3
CHFJPY.MF10 2
NZDJPY.MF10 2
CADJPY.MF10 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.MF10 108K
EURJPY.MF10 147
GBPJPY.MF10 -341
USDCHF.MF10 -565
USDJPY.MF10 -102
GBPUSD.MF10 1.1K
AUDUSD.MF10 -784
EURUSD.MF10 -693
USDCAD.MF10 473
NZDUSD.MF10 -734
EURCAD.MF10 367
GBPAUD.MF10 327
EURAUD.MF10 218
CHFJPY.MF10 321
NZDJPY.MF10 202
CADJPY.MF10 -250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.MF10 205K
EURJPY.MF10 762
GBPJPY.MF10 -490
USDCHF.MF10 -649
USDJPY.MF10 -2.6K
GBPUSD.MF10 2.3K
AUDUSD.MF10 -1.2K
EURUSD.MF10 -865
USDCAD.MF10 1.5K
NZDUSD.MF10 -1.3K
EURCAD.MF10 1.2K
GBPAUD.MF10 1.1K
EURAUD.MF10 720
CHFJPY.MF10 1.8K
NZDJPY.MF10 653
CADJPY.MF10 -777
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10 289.50 USD
Худший трейд: -4 460 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +37 653.59 USD
Макс. убыток в серии: -7 894.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MegaMenaraMas-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 05:53
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 05:53
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.74% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SpartanTraderCommunity
100 USD в месяц
311%
0
0
USD
133K
USD
65
0%
417
77%
100%
2.64
257.16
USD
23%
1:100
