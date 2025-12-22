SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GOLD EA
Anton Kondratev

GOLD EA

Anton Kondratev
0 inceleme
41 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 40%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
188
Kârla kapanan işlemler:
157 (83.51%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (16.49%)
En iyi işlem:
317.50 USD
En kötü işlem:
-382.93 USD
Brüt kâr:
1 630.85 USD (58 595 pips)
Brüt zarar:
-1 078.91 USD (42 786 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (23.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
577.13 USD (14)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.10
Alış işlemleri:
154 (81.91%)
Satış işlemleri:
34 (18.09%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
2.94 USD
Ortalama kâr:
10.39 USD
Ortalama zarar:
-34.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-50.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-382.93 USD (1)
Aylık büyüme:
3.84%
Yıllık tahmin:
46.64%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
503.05 USD (65.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.39% (153.05 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 184
GBPAUD 3
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 550
GBPAUD 2
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
GBPAUD 307
USDCAD 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +317.50 USD
En kötü işlem: -383 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +23.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.04 × 3623
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.27 × 461
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
ICMarketsEU-MT5-5
1.40 × 30
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
BlueberryMarkets-Live
1.84 × 227
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Forex.com-Live 536
2.37 × 19
Exness-MT5Real15
2.39 × 893
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
İnceleme yok
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.42% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 16:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
