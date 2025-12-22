- Büyüme
İşlemler:
188
Kârla kapanan işlemler:
157 (83.51%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (16.49%)
En iyi işlem:
317.50 USD
En kötü işlem:
-382.93 USD
Brüt kâr:
1 630.85 USD (58 595 pips)
Brüt zarar:
-1 078.91 USD (42 786 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (23.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
577.13 USD (14)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.10
Alış işlemleri:
154 (81.91%)
Satış işlemleri:
34 (18.09%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
2.94 USD
Ortalama kâr:
10.39 USD
Ortalama zarar:
-34.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-50.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-382.93 USD (1)
Aylık büyüme:
3.84%
Yıllık tahmin:
46.64%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
503.05 USD (65.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.39% (153.05 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|550
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPAUD
|307
|USDCAD
|53
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +317.50 USD
En kötü işlem: -383 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +23.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.04 × 3623
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 461
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.40 × 30
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
BlueberryMarkets-Live
|1.84 × 227
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|2.37 × 19
|
Exness-MT5Real15
|2.39 × 893
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
İnceleme yok