Trade:
188
Profit Trade:
157 (83.51%)
Loss Trade:
31 (16.49%)
Best Trade:
317.50 USD
Worst Trade:
-382.93 USD
Profitto lordo:
1 630.85 USD (58 595 pips)
Perdita lorda:
-1 078.91 USD (42 786 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (23.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
577.13 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
154 (81.91%)
Short Trade:
34 (18.09%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
2.94 USD
Profitto medio:
10.39 USD
Perdita media:
-34.80 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-50.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-382.93 USD (1)
Crescita mensile:
3.84%
Previsione annuale:
46.64%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
503.05 USD (65.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.39% (153.05 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|550
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPAUD
|307
|USDCAD
|53
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +317.50 USD
Worst Trade: -383 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.01 USD
Massima perdita consecutiva: -50.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.04 × 3623
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 461
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.40 × 30
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
BlueberryMarkets-Live
|1.84 × 227
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|2.37 × 19
|
Exness-MT5Real15
|2.39 × 893
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
