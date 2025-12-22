SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GOLD EA
Anton Kondratev

GOLD EA

Anton Kondratev
0 recensioni
41 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 40%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
188
Profit Trade:
157 (83.51%)
Loss Trade:
31 (16.49%)
Best Trade:
317.50 USD
Worst Trade:
-382.93 USD
Profitto lordo:
1 630.85 USD (58 595 pips)
Perdita lorda:
-1 078.91 USD (42 786 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (23.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
577.13 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
154 (81.91%)
Short Trade:
34 (18.09%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
2.94 USD
Profitto medio:
10.39 USD
Perdita media:
-34.80 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-50.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-382.93 USD (1)
Crescita mensile:
3.84%
Previsione annuale:
46.64%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
503.05 USD (65.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.39% (153.05 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 184
GBPAUD 3
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 550
GBPAUD 2
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
GBPAUD 307
USDCAD 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +317.50 USD
Worst Trade: -383 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.01 USD
Massima perdita consecutiva: -50.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.04 × 3623
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.27 × 461
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
ICMarketsEU-MT5-5
1.40 × 30
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
BlueberryMarkets-Live
1.84 × 227
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Forex.com-Live 536
2.37 × 19
Exness-MT5Real15
2.39 × 893
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
97 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.42% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 16:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati