Signale / MetaTrader 5 / GOLD EA
Anton Kondratev

GOLD EA

Anton Kondratev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
45 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
189
Gewinntrades:
158 (83.59%)
Verlusttrades:
31 (16.40%)
Bester Trade:
317.50 USD
Schlechtester Trade:
-382.93 USD
Bruttoprofit:
1 689.15 USD (60 056 pips)
Bruttoverlust:
-1 079.05 USD (42 786 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (23.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
577.13 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
1.20%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.21
Long-Positionen:
154 (81.48%)
Short-Positionen:
35 (18.52%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
3.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-34.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-50.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-382.93 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.28%
Jahresprognose:
27.70%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.12 USD
Maximaler:
503.05 USD (65.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.39% (153.05 USD)
Kapital:
0.99% (30.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 185
GBPAUD 3
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 608
GBPAUD 2
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 17K
GBPAUD 307
USDCAD 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +317.50 USD
Schlechtester Trade: -383 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -50.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3623
Exness-MT5Real8
1.28 × 461
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
BlueberryMarkets-Live
1.84 × 227
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Forex.com-Live 536
2.37 × 19
Exness-MT5Real15
2.39 × 893
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarkets-MT5-4
2.50 × 2
noch 99 ...
Keine Bewertungen
2026.01.12 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.11 14:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.42% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 16:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
