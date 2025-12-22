- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
189
Gewinntrades:
158 (83.59%)
Verlusttrades:
31 (16.40%)
Bester Trade:
317.50 USD
Schlechtester Trade:
-382.93 USD
Bruttoprofit:
1 689.15 USD (60 056 pips)
Bruttoverlust:
-1 079.05 USD (42 786 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (23.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
577.13 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
1.20%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.21
Long-Positionen:
154 (81.48%)
Short-Positionen:
35 (18.52%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
3.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-34.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-50.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-382.93 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.28%
Jahresprognose:
27.70%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.12 USD
Maximaler:
503.05 USD (65.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.39% (153.05 USD)
Kapital:
0.99% (30.52 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|608
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|17K
|GBPAUD
|307
|USDCAD
|53
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +317.50 USD
Schlechtester Trade: -383 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -50.15 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3623
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 461
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
BlueberryMarkets-Live
|1.84 × 227
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|2.37 × 19
|
Exness-MT5Real15
|2.39 × 893
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarkets-MT5-4
|2.50 × 2
