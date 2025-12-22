SignauxSections
Anton Kondratev

GOLD EA

Anton Kondratev
0 avis
41 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 40%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
188
Bénéfice trades:
157 (83.51%)
Perte trades:
31 (16.49%)
Meilleure transaction:
317.50 USD
Pire transaction:
-382.93 USD
Bénéfice brut:
1 630.85 USD (58 595 pips)
Perte brute:
-1 078.91 USD (42 786 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (23.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
577.13 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.10
Longs trades:
154 (81.91%)
Courts trades:
34 (18.09%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
2.94 USD
Bénéfice moyen:
10.39 USD
Perte moyenne:
-34.80 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-50.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-382.93 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.84%
Prévision annuelle:
46.64%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.12 USD
Maximal:
503.05 USD (65.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.39% (153.05 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 184
GBPAUD 3
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 550
GBPAUD 2
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
GBPAUD 307
USDCAD 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +317.50 USD
Pire transaction: -383 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +23.01 USD
Perte consécutive maximale: -50.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.04 × 3623
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.27 × 461
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
ICMarketsEU-MT5-5
1.40 × 30
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
BlueberryMarkets-Live
1.84 × 227
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Forex.com-Live 536
2.37 × 19
Exness-MT5Real15
2.39 × 893
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
97 plus...
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.42% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 16:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
